持貨六年得個吉！SEA TO SKY三房1220萬沽　街坊睇好「由租轉買」

樓市氣氛轉旺，將軍澳日出康城SEA TO SKY一伙三房戶，最新以1,220萬元沽出，呎價約15,522元。上手業主為求沽貨同意減價約68萬元，單位6年輕微貶值3萬元，近乎平手離場。



海景三房1220萬蝕沽

美聯物業分行高級分區營業經理黃麗貞表示，是次成交為日出康城SEA TO SKY 3座低層D室，實用面積約786平方呎，外望開揚海景，屬三房間隔，單位最初以約1,288萬元叫價放盤約2個月，近期獲區內客洽詢，經議價後業主同意減價約68萬元，最終以1,220萬元沽出，呎價約15,522元。

高估價近一成

至於新買家為區內租客，看好區內配套及鍾情屋苑環境，故決定「由租轉買」。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為1,111萬元，即最新成交價較估價高9.8%。

2020年12月買入價1223萬

據知，原業主於2020年12月以約1,223萬元購入上述單位，持貨至今約6年，是次轉手帳面微蝕約3萬元，單位期內貶值0.25%，近乎平手離場。

日出康城LAHOS長實樓盤SEA TO SKY為長實新樓。(資料圖片)

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。