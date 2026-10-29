息口維持不變　長實郭子威指真實需求驅動樓市復甦　更具韌性

【加息/減息/樓市/長實/郭子威】美國聯儲局於周四凌晨公布議息結果，宣布按兵不動，合乎市場預期。本港龍頭銀行滙豐今日﹙29日﹚宣布，維持最優惠利率（P）不變，保留在目前5厘的水平。長江實業營業部首席經理郭子威表示，利率不變符合預期，認為本港樓市已進入由基本面主導的新階段，本輪復甦由真實居住需求驅動，非短線炒作，韌性遠勝以往。



郭子威表示，美國聯儲局維持利率不變，符合預期。參考美國通脹及就業數據，息率料於現水平維持一段時間，有助穩定按揭供款預期，為樓市持續修復提供有利條件。他料，本港樓市已進入由基本面主導的新階段，靠三重核心動力支撑：利率、經濟、未來規劃。

郭子威續指，利率環境趨穩減輕供款負擔；其次經濟穩健擴張、薪酬向好提升置業承接力；而政府長遠規劃有序推進，穩定市場對中長期供應預期。

本港龍頭銀行滙豐今日﹙29日﹚宣布，維持最優惠利率（P）不變，保留在目前5厘的水平。﹙圖片來源︰Getty Images﹚

郭子威：維持對住宅市場結構性復甦的判斷

他又認為，人才入境計劃帶動專才來港，剛性住需持續釋放。差估署數據顯示私人住宅租金指數連升多月，在「租金升、息率穩」下，供平過租效應重現，吸引長線資金配置住宅資產。更指本輪復甦由真實居住需求驅動，非短線炒作，韌性遠勝以往。維持對住宅市場結構性復甦的判斷。

長江實業營業部首席經理郭子威指，本輪復甦由真實居住需求驅動，非短線炒作，韌性遠勝以往。（發展商相片）

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