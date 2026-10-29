UNI Residence頂層天台特色戶曝光　永泰楊聰永：不加息利好樓市

永泰地產（0369）及萬科香港發展的沙田住宅項目UNI Residence，於今日（29日）開放一伙頂層連天台無改動現樓示位予傳媒參觀。發展商透露，該單位將以招標形式出售，意向呎價接近3萬元。



UNI Residence累售196伙、套現逾10億

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目推售至今累售196伙，佔全盤逾8成，共套現逾10億元，最高成交呎價為22,669元。項目新近取得滿意紙，陸續開始收樓，而租務表現亦理想。

剛需客、投資者皆承接力高

今日美聯儲未有加息，楊聰永指出，息口為投資乃至供樓的重要成本，故此次美國沒有加息，能利好樓市。他另指，觀察到近期樓市銷情熾熱，無論剛需客或投資者皆承接力高。

天台特色戶4米高樓底 意向呎價近3萬

他介紹，今日屋苑開放的天台特色單位罕設4米高樓底，全盤僅設兩伙天台戶，尚餘該單位可供出售，現已接獲不少客人查詢。楊聰永透露，該單位將以招標形式推售，並設「驚喜意向價」 ，即意向呎價接近3萬元，較同區近期成交之同類新盤單位存在折讓「打7折」。該單位將於本周末開放予已登記用戶參觀。

↓↓沙田UNI Residence 32樓B單位↓↓

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發展商今日開放一伙頂層連天台清水現樓示位予傳媒參觀，為32樓B單位，實用面積607平方呎，屬三房一套間隔，連216平方呎天台。該單位座向東南，層與層之間高度4米，客飯廳最長處約6.5米，鋪設淺色複合木地板，並預留大幅牆身。

客飯廳外接露台 遠眺獅子山景色

客廳外接「三合一」環保露台，露台門設定位裝置，配合落地大玻璃窗。單位可望獅子山一帶山景。

開放式廚房家電齊備

單位玄關設淺灰色置頂裝飾櫃，兼具收納及鞋櫃功能。開放式廚房採「L」形深色工作枱面，配木紋與淺灰色櫃門，設備包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、蒸焗爐及洗衣乾衣機，另設空調機。單位配備視頻門鈴智能門鎖，具視像、門鈴及7種開鎖方法，住戶可透過手機應用程式設定一次性密碼及遠程開鎖。

三間睡房開則方正 主人房設套廁

至於三間睡房方面，主人房開則方正，採套房設計，獨立浴室配備Panasonic浴室寶及Grohe水龍頭、淋浴套裝。另外兩間睡房同樣間隔方正，設「L」形角窗，可按需要作兒童房、書房或客房。

設公用電梯直達天台 外望城門河及山景

另外，單位住戶可乘公用電梯直達天台樓層，私人天台面積216平方呎，呈曲尺形，鋪設戶外木地板，並設洗手盆櫃。天台可望城門河及獅子山一帶景致。

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