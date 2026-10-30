紅磡瑅海首張價單91伙　暫收逾1600票、超額逾16倍

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA），早前公布首張價單共91伙，折實平均呎價為18,588元，入場費598萬元起。項目截至昨日下午8時，項目暫收逾1,600票，以首張價單91伙計，暫超額逾16倍。



首批涉及91伙 一房入場598萬

首張價單涉及91伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房佔7伙，兩房佔84伙，實用面積339至470平方呎。扣除最多15%折扣優惠，首批單位折實售價則由598萬至最高930.1萬元，折實呎價由16,959元至20,308元，折實平均呎價為18,588元。

當中入場單位為第一座9樓C2室，實用面積為339平方呎，屬一房間隔，折實售價598萬元，折實呎價17,640元。

項目全盤451伙 樓面地價約8571元

瑅海（ONE MARINA）全盤涉及451伙，預計關鍵日期2028年9月30日。項目細分兩座發展，涉及451伙，實用面積339至1,147平方呎。

項目所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中招財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

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