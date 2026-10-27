紅磡瑅海開價首批91伙　折實均價18588元　入場費598萬起

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）今日（27日）首張價單涉及91伙，折實平均呎價為18,588元，入場費598萬元起。



首張價單涉及91伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房佔7伙，兩房佔84伙，實用面積339至470平方呎。扣除最多15%折扣優惠，首批單位折實售價則由598萬至最高930.1萬元，折實呎價由16,959元至20,308元，折實平均呎價為18,588元。

一房折實價598萬起

當中入場單位為第一座9樓C2室，實用面積為339平方呎，屬一房間隔，折實售價598萬元，折實呎價17,640元。另呎價最平一伙為第二座6樓C2室，實用面積為384平方呎，屬兩房間隔，折實售價651.24萬元，折實呎價16,959元。

當中91伙大部份屬内園單位，主打兩房連開放式廚房戶型，佔首張價單近7成，另一房全數折實650萬以下，⁠35伙單位為700萬以下，涉及為7伙一房，以及28伙兩房。

信和置業執行董事田兆源表示，項目首批單位為「臨海首席開心價」，定價較近三個月同區樓盤有10%折讓，明日將開放示範單位參觀，最快11月初推售。

首岸第二期10月首批80伙 折實平均呎價21426元

參考首岸第二期在2026年10月份開價，首批提供80伙，折實平均呎價21426元，最平折實售價由658.93萬元起，屬兩房戶型。

壹沐第二期在2026年5月份開價，首批提供83伙，折實平均呎價20128元，最平折實售價由501.3萬元起，屬兩房戶型。啟岸在2019年9月份開價，首批提供111伙，折實平均呎價19977元，最平折實售價由382.5萬元元起，屬開放式戶型。

↓↓第1座18樓B5室交樓標準示範單位↓↓

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項目全盤451伙 樓面地價約8571元

瑅海（ONE MARINA）全盤涉及451伙，預計關鍵日期2028年9月30日。項目細分兩座發展，涉及451伙，實用面積339至1,147平方呎。

項目所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中招財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

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