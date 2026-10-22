紅磡新盤瑅海示範單位曝光　預告率先招標大單位、下周開價｜多圖

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA），於今日（22日）開放一伙三房連裝修示範單位予傳媒參觀。發展商透露，項目將先招標臨海三房單位，下星期亦有機會開價，首張價單將不少於91伙。



信和置業執行董事田兆源介紹，該三房連裝修示範單位享有全海景，廳房同向，每間睡房均可望無遮擋海景，該戶型全盤僅設41伙。而上述示位將於今日開放予公眾預約，下周正式開放參觀。

料下周開價、首批不少於91伙

他續透露，鑑於不少投資者抱有興趣，項目將先以招標形式開售臨海三房單位，下星期亦有機會開價，首張價單將不少於91伙。

↓↓第1座18樓A3室示範單位↓↓

客飯廳採淺色橡木 外連露台及工作平台

今日開放的三房連裝修無改動示位以第1座18樓A3單位為藍本搭建，實用面積668平方呎，間隔為三房一套連工作間及廁所。客飯廳以淺色橡木及布藝牆身為主，客廳一邊放有流線型沙發，飯廳一邊放置綠色雲石餐桌。客飯廳外連露台及工作平台，合共38平方呎，配合玻璃大窗。

三間睡房與廳同向 開則方正

三間睡房與廳區同一座向。主人房以布藝裝飾牆身，房內設雙人床、衣櫃及梳妝枱。另外兩間睡房開則方正，放有單人床及衣櫃；另一間設計為書房，設層架供擺放收藏品。

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單位採梗廚 內連工作間及廁所

單位設梗廚，廚櫃以米白色為主調，配備Siemens單頭氣體煮食爐、雙頭電磁爐、蒸焗爐、雙門雪櫃及洗衣乾衣機。廚房連接工作間連廁所。

設智能家居設備

露台及工作平台設摺疊式晾衣架。單位走廊設LED感應燈，方便夜間照明。全屋冷氣機可連接室內WiFi，透過手機應用程式遙距控制。客飯廳設室內空氣質素感應器，而大門採用智能電子門鎖，配備防偷窺密碼鍵盤等功能。

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA），全盤涉及451伙，預計關鍵日期2028年9月30日，樓花期為23個月。

瑅海細分兩座發展，涉及451伙，實用面積339至1,147平方呎。當中第一座標準樓層最多一梯10伙，另第二座標準樓層最多一梯11伙，共用三部升降機。

當中一房涉及14伙，實用面積339平方呎；兩房涉及393伙，實用面積343至510平方呎；三房涉及41伙，實用面積668至690平方呎；四房涉及3伙，實用面積1,111至1,147平方呎。

瑅海（ONE MARINA）所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中招財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

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