紅磡瑅海加推47伙　折實售價610.13萬起　預告日內公布銷售安排

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA），截至昨日暫收逾1600票，暫超額逾16倍。項目於今日（30日）加推47伙，戶型涵蓋一房至兩房，因應景觀及樓層而加價0.5至1%。發展商透露，項目將於日內公布銷售安排，最快下周開售，將設大手優先揀樓安排。



信和置業執行董事田兆源表示，紅磡瑅海低價奏效，市場反應熱烈，截至昨日，項目共收逾1600票，以首張價單91伙計，超額逾16倍。入票客人主要來自九龍區，佔逾7成，當中大部分為紅磡及啟德區客。另新界客佔2成，港島客佔1成。他續透露，項目將於日內公布銷售安排，最快下周開售，將設大手優先揀樓安排。

加推47伙 因應景觀及樓層加價0.5至1%

有見及此，發展商決定加推第2張價單共47伙，全數為標準單位，包括7伙一房、以及40伙兩房。扣除最高15 %折扣優惠後，折實售價610.13萬至957.18萬元，折實呎價由17,998元 至20,991元.。是次加推的單位加價0.5至1%，主要反映更優質景觀及更高樓層⁠因素。

入場單位610.13萬、採一房間隔

當中，入場單位為瑅海1座9樓C3單位，實用面積339平方呎，屬一房開放式廚房間隔，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價為610.13萬元，呎價17,998元。

信和置業執行董事田兆源。（右）

項目全盤451伙 樓面地價約8571元

瑅海（ONE MARINA）全盤涉及451伙，預計關鍵日期2028年9月30日。項目細分兩座發展，涉及451伙，實用面積339至1,147平方呎。

項目所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中招財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

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