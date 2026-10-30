恒地逸里1號短期出銷安 最快下周推售 「文青女神」杜小喬撐場
撰文：李煥好
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恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第六期「逸里1號 One Upper Lane」，早前公佈首張價單涉及50伙，折實平均呎價為20,348元。發展商預告，項目快將公佈銷售安排，最快下周推售。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，將於短期内推出首張銷售安排，預計最快下周推售。
「文青女神」杜小喬現身展銷廳
憑熱播劇《你的保安李寶安》備受注目的「文青女神」杜小喬，今日（30日）亦親臨「逸里1號」展銷廳及示範單位參觀，親身體會項目的生活氛圍。她近年忙於拍攝劇集及舞台劇，亦正計劃搬遷，故特別關注居所的空間感、自然光，以及社區的生活配套。
杜小喬表示，理想居所未必需要過於奢華，最重要是能配合個人生活習慣，讓人可在繁忙工作後放鬆下來；而便利的交通及鄰近特色小店，亦讓住戶可在效率與生活品味之間取得平衡。
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