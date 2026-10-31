大坑西新邨重建項目申放寬高限　港人首置盤增40%至2900伙

市建局與香港平民屋宇有限公司（平民屋宇）合作的石硤尾「大坑西新邨重建」項目，最新向城規劃提交新發展方案，項目首置盤部分將會採用「組裝合成」建築法興建，並申請放寬高度限制，單位數目將會由原先獲准的約2,058伙，大幅增加40%至2,900伙。



而連同重置居民涉及1,289伙，整個「大坑西新邨重建」項目的住宅伙數將增加至4,189伙，較之前已批方案所涉及3,343伙，增加846伙，增幅約25%，不過項目總樓面面積維持約1,855,791平方呎。



據城規會資料，上述申請地點石硤尾大坑西新邨佔地約22.51萬平方呎，擬放寬建築物高度限制，以發展作綜合住宅、商業及社會福利設施。

項目將劃分兩個地盤發展，地盤1指定予平民公司為大坑西邨的受影響住戶提供重置單位，地盤面積約5.92萬平方呎，整體規劃與2021年批出方案相若，以總地積比率8.53倍發展，興建兩幢樓高28至36層的分層大樓，總樓面約50.5萬平方呎，涉及1,289伙。

↓↓↓大坑西新邨新方案↓↓↓

至於地盤2則由市建局發展 「港人首次置業 」單位 ，地盤面積約16.59萬平方呎，總地積比率8.14倍發展，其中住宅部分地積比為7.82倍，預計住宅樓面約129.7萬平方呎，因項目以「組裝合成」建築法興建，允許最多10%的樓面總面積獲豁免計算在總樓面內，即約12.9萬平方呎，另申請人同時調整單位平均面積，由原先的624方呎，縮細約28%至452平方呎，因此首置單位數目由原先的2,058伙，急升逾40%至2,900伙，地盤2總樓面約135.07萬平方呎，預計落成於2032年。

為配合新增額外樓面，「港人首次置業 」部分需要申請放寬高限，由原先興建5幢樓高33至40層住宅大廈，放寬至33至43層高，物業高度由原先最高160米（主水平基準以上，下同），則上升至180米，增幅約12.5%。

↓↓↓大坑西新邨舊方案↓↓↓

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