夾公仔機再執！櫻花薈15.5萬租西洋菜南街　代理：業主等唔到高價

【西洋菜南街/零售業/櫻花薈/舖位租務】曾匯聚了多間美妝護膚店的旺角西洋菜南街，近年一度淪為夾公仔機與散貨場的天下。不過，隨着零售市道陸續改善，美妝零售商正悄悄「收復失地」！本地美妝保健品連鎖店「櫻花薈」，最新以15.5萬元月租，成功「踢走」短租的夾公仔機店，再度進駐旺角西洋菜南街地舖，呎租約207元。



這個昔日曾是韓國化妝品牌「LANEIGE」香港分店之一的地舖，高峰月租高達70萬元。如今新租金較歷史高位大幅暴瀉近八成。



業主面對現實降價 15.5萬迎來長租客

涉及西洋菜南街14至24號榮華大樓地下F舖，建築面積約750平方呎。市場消息指，該舖曾由夾公仔機店作短租，業主長租叫價為每月21萬元，惟一直未獲承接。近期業主決定「面對現實」而降價，最新以15.5萬元租予本地美妝保健品連鎖店「櫻花薈」，呎租約207元。

西洋菜南街14至24號榮華大樓地下F舖。（李煥好攝）

月租高見70萬 累瀉近8成

何以業主早前叫租態度如此「進取」？皆因該舖早年亦曾光鮮輝煌過。自2005年起，該舖便由韓國化妝品牌「LANEIGE」長情租用，月租最初為34萬元，隨着自由行帶動零售業發展，該舖租金亦「水漲船高」至2014年歷史高位的70萬元，呎租約933元，直至2018年初約滿。另外，舖位最新月租與全盛時期70萬元相比，已大跌77.9%。

自2005年起，該舖便由韓國化妝品牌「LANEIGE」長情租用，月租於2014年達至歷史高位的70萬元，呎租約933元。（資料圖片）

告別頻密換客 短租歲月正式畫上句號

自LANEIGE遷出後，該地舖便踏上「短租」與頻密換客之路。譬如售賣手機用品的「肥仔開倉」於2019年9月以每月22萬元短租，直至2021年3月底遷走。其後舖位續作多種短租用途，包括在疫情期間由口罩店以每月13萬元租用兩年。

近一年由夾公仔機店承租 月租10萬

而過去一年該舖更淪為夾公仔機店的樂園，每月短租僅約10萬元，呎租低見133元。如今終於迎來美妝零售商接手長租，舖位正式告別短租歲月。

自LANEIGE遷出後，該地舖便踏上「短租」與頻密換客之路。（資料圖片）

櫻花薈同街「大搬位」 每月慳7.5萬租

事實上，櫻花薈曾於同街開設分店。該品牌原先租用同街42號一個面積約1,000平方呎、另連約700平方呎入則閣樓的巨舖，當時月租為23萬元，若單以地舖面積計算，呎租約230元。而今年8月份櫻花薈距離租約期滿尚餘兩個月之際，卻選擇提早退租離場。

不足3個月，櫻花薈即轉至同街上述新址。新舖建築面積雖縮至約750平方呎，但新舖月租僅需15.5萬元，意味品牌每月能立刻大慳7.5萬元，租金開支減約32.6%，大大減輕營運壓力。

業主料已「等唔到高價」 面對現實減價租出

有市場人士分析指，櫻花薈今次的租務部署，正是捕捉到業主「等唔到高價」的心態。過去幾年不少一線街舖業主多靠短租「拖時間」，期望守住舖位價值，並博取理想價之長租客。惟隨着零售復甦不似預期，業主終向現實低頭，接受以大幅折讓的價錢租予長租客。

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