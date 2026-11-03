內地烤肉「西塔老太太」年初全線結業　攻港首店25萬租出、跌17%

【內地烤肉店/西塔老太太/結業/舖市/租金】內地人氣烤肉店「西塔老太太」3年前攻港於尖東新文華中心開設首店，不過經營不足一年已欠租、結業。代理指出，該舖位近日重新租出，月租約25萬元，較舊租戶「西塔老太太」的租金低約17%。



美聯旺舖高級營業董事伍賢明表示，上述租務個案為尖東科學館道14號新文華中心地下01A至01C，以及01F至01H號商舖，面積約4,260平方呎，最新以月租約25萬元獲承租，呎租約59元，新租戶為餐飲連鎖品牌。

「西塔老太太」港首店3年前舊租金30萬承租

據了解，「西塔老太太」2023年以每月30萬元租用上述舖位，是該品牌在港首店，惟經營不足一年已傳出欠租多月，業主終收回商舖。

業主進取叫租45萬 招租兩年無人問津

其後舖位業主提高意向月租至45萬元重新招租，不過一直無人問津，最終招租近兩年後，才成功租出，惟月租水平僅約25萬元，較業主意向月租大幅低20萬元或44%。

2025年底全線結業

資料顯示，「西塔老太太」為內地人氣烤肉品牌，主打朝鮮族傳統老式泥爐烤肉。該品牌在3年前攻港，不過不足一年後傳出欠租及財務糾紛，並已於2025年底全線結業。而在2026年1月「西塔老太太」董事兼股東劉盛男遭入稟追討約314萬元欠款。

「西塔老太太」為內地人氣烤肉店，2023年攻港，首店插旗尖東新文華中心。（代理相片）

尖東新文華中心。 (麥凱茵攝)

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