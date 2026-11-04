終極泡沫世界　必帶來終極泡沫爆破｜汪敦敬

美國國債問題日益嚴重，美國聯邦債務總額已在今年突破40萬億美元大關。美國的赤字也亦日益嚴重，截至9月份的財政年度預算赤字擴大至1.99萬億美元（約15.7萬億港元），創5年新高。美國一直都是靠量化貨幣或者增加國債去「債冚債」！這種情況，真的可以繼續維持下去而沒有盡頭嗎？



英國和日本的經濟惡劣，為何股票市場仍是一片興旺甚至屢創新高？不少地方的金融市場已經完全脫離了實際經濟，筆者認為最後都要著陸！這種虛假的泡沫最終會結束的！如果筆者的邏輯是對的話，未來要發生的事情可能很可怕了！

我認為，美國脫離實際經濟的金融市場至今仍未爆破？不是因為美國法力無邊，美元霸權雖然可以不斷量化貨幣和發債，但量化後，很多事情其實並非由美國決定。首先，美元匯價不是完全由美國話事，無論美國想升值還是貶值，也要看其他國家如何互動與配合，當美國想貶值的時候，若大多數國家量化得比它更多，反而可能令美元升值，美債量化得太多，亦好比上市公司發行太多股票一樣，很多時進與退的話事權亦會失去主動！

美元、美債的優勢是國際持有，其他國家難以拋棄美元，雖然這是美元暫時不死的原因，但不等於其他國家對美元／美債徹底忠心，而其他國家只是想找一個對自己較為有利的去美元時間表，所以眼前才沒有人想美國即時爆破，美國的確「爛船都有三斤釘」，但如果認為它仍是「宇宙最強」，恐怕是一個美麗的誤會，現在只是太多人在「同一條爛船上」，因而才出現了悠長和慢性的財富遷徙！

從另一方面看，中國根本無興趣接收美國的泡沫經濟市場，所以中國與美國的關係，就好像香港與澳門在經營賭場上的角色一樣，不存在取代和接收，所以美國經營的「金融賭場」仍然是獨市生意，可能多一點時間才凋謝！

筆者覺得音樂盒的遊戲已經開始！音樂已奏起，只是不知何時停頓。

若要避險，是否真的一股不留去奉行「Cash is King」便為上策？筆者認為這個世代的風險，包括手持現金也充滿危機！手持現金更加難避免通脹和匯率風險，另外，君不見全球最大加密貨幣交易平台幣安遭到黑客入侵，短時間內有大批資金被轉走。幣安隨即堵截，凍結部分資金，並通報執法部門。事件令幣安共損失價值超過60億美元的加密貨幣，反映在AI年代來臨，網上世界並沒有安全樂土！你在銀行的存款，會否突然間一朝被AI盜竊清零？當金融界連續出現失誤或遭受黑客衝擊的時候，人的信心亦可以變得很脆弱！那手持黃金？還是買樓最實際！？我認為，未來是投資組合的學問！

最後筆者想說在這個新世代下，道德理智十分薄弱，理性邏輯亦正在出現質的改變，這個世界不單只是東升西降正在發生，正確來說，是時移世易，世界全面改變才對！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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