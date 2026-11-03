紅磡瑅海周五價單首賣138伙　暫收逾7300票　本周四截票

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA），截至昨晚累積收票逾7,300票，以首輪開售單位138伙價單單位計，超額約52倍。信和置業執行董事田兆源表示，瑅海將於本周四（5日）下午4時截票，本周五（6日）上午開售價單138伙及招標12伙。



累收逾7300票 本周四截票

為配合項目銷售，亦夥恒生銀行推多元化按揭方案及專屬按揭優惠，恒生銀行零售銀行及財富管理存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥表示，瑅海買家只需於今年11月30日前提交申請，並於明年4月30日或之前提取貸款，可獲3年定息按揭計劃，息率固定為年利率 2.93 厘。

信和置業執行董事田兆源（右）（發展商提供）

首輪價單銷售138伙 入場費598萬起

項目首輪銷售138伙包括14伙一房及124伙兩房，實用面積339至470平方呎，扣除最高15%折扣後，折實售價598萬至957.1萬元，折實呎價16,959至20,991元；首輪將設大手客組別。

入場單位為1座9樓C2單位，實用面積339平方呎，一房間隔，折實價598萬元，呎價17,640元；最低呎價為2座6樓C2單位，實用面積384平方呎，兩房間隔，折實價651.2萬元，呎價16,959元。

至於項目同日招標發售的12伙，均為海景三房戶，分布於第1座的A1及A3單位，實用面積均逾600平方呎。

項目全盤451伙 樓面地價約8571元

瑅海（ONE MARINA）全盤涉及451伙，預計關鍵日期2028年9月30日。項目細分兩座發展，涉及451伙，實用面積339至1,147平方呎。

項目所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中標財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

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