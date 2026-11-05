內地富豪妻1.26億沽凱旋門　累蝕37%　買家與「梅州大俠」有關？

【九龍站/凱旋門/金澳控股/信立泰/廖清清/蝕讓/二手樓】原由內地金澳控股集團主席持有的凱旋門摩天閣近兩千呎大宅，經確認以1.26億元易手。該單位在8年間歷經兩度大幅貶值，原業主家族累計蒸發近7,400萬元或約37%，單是帳面蝕幅已足夠買入15伙天水圍嘉湖山莊的三房套單位。



不過有人「血蝕」，自然就有人趁低吸納。是次成功「執平貨」的新買家同樣大有來頭，料為內地醫藥巨頭信立泰藥業創始人之妻。更甚者，其與「梅州大俠」亦有關聯！



涉及成交為九龍站凱旋門摩天閣中高層A室，實用面積近2,000平方呎，屬四房間隔。經確認，該單位以1.26億元連車位沽出，呎價約6.3萬元。

尖沙咀九龍站凱旋門。

買家為信立泰藥業創始人之妻、「梅州大俠」之女

資料顯示，該單位之新買家以公司名義「FOREST CAPITAL RESOURCES LIMITED」作登記，其股東及董事均包括廖清清（LIU, DE YE CHING）及葉宇筠（YIP, YU KWAN）。

其中廖清清與信立泰藥業創始人之一、董事長葉澄海之妻，及有「梅州大俠」之稱的廖安祥之女兒同名，料為同一人。而葉宇筠為相關家族成員。資料顯示，「梅州大俠」廖安祥為著名愛國實業家，從事航運界與工商界，同時也是慈善家與政治人物，在香港商界、社團及僑界被廣泛尊稱為「梅州大俠」或「安祥叔」。

原由金澳控股董事局主席舒心買入

據悉，單位最初由金澳控股集團有限公司董事局主席舒心（SHU XIN）於2018年12月以逾1.99億元購入，再在2019年7月以作價1.8億元，轉售予其妻子陳笑瑋（CHEN XIAOWEI），當時單位帳面已貶值1,966萬元或9.8%。

蝕幅夠買15伙嘉湖山莊三房套

值得留意的是，該單位目前由陳笑瑋持有並沽出，即陳笑瑋持貨7年，轉手帳面蝕讓5,400萬元，單位期內大幅貶值30%。如連同舒心在2018年以約逾1.99億元購入計，單位在8年間已先後兩次蝕沽，累貶值高達36.9%。

參考近期嘉湖山莊一伙三房套單位，在10月初以485萬元沽出，即單位的兩次蝕幅夠買15伙嘉湖山莊三房套。

天水圍嘉湖山莊。（香港01相片）

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