內地富豪妻1.28億蝕沽凱旋門　7年輸5200萬　夠買10伙嘉湖山莊3房

樓市氣氛轉旺，惟豪宅市場仍需蝕讓離場。當中尖沙咀九龍站凱旋門摩天閣一伙中高層四房戶，新近以1.28億元連車位沽出，單位7年貶值5,200萬元，蝕幅夠買10伙嘉湖山莊三房套。



單位原由金澳控股董事局主席舒心在2018年以約逾1.99億元購入，翌年蝕讓價1.8億元轉售予其妻子。換言之，單位在8年期已先後兩次蝕沽，累貶值逾35%。



市場消息指，是次成交為尖沙咀九龍站凱旋門摩天閣中高層A室，實用面積近2,000平方呎，屬四房間隔，新以1.28億元連車位沽出，呎價約6.4萬元。

原由金澳控股董事局主席舒心買入

據知，單位最初由金澳控股集團有限公司董事局主席舒心（SHU XIN）於2018年12月以約逾1.99億元購入，再在2019年7月以作價1.8億元，轉售予其妻子陳笑瑋（CHEN XIAOWEI），當時單位帳面已貶值1,966萬元或9.8%。

尖沙咀九龍站凱旋門。

蝕幅夠買10伙嘉湖山莊三房套

值得留意的是，該單位目前由陳笑瑋持有並沽出，即陳笑瑋持貨7年，轉手帳面蝕讓5,200萬元，單位期內大幅貶值29%。如連同舒心在2018年以約逾1.99億元購入計，單位在8年間已先後兩次蝕沽，累貶值逾35%。

參考近期嘉湖山莊一伙三房套單位，在10月初以485萬元沽出，即是次蝕幅夠買10伙嘉湖山莊三房套。

天水圍嘉湖山莊。（香港01相片）

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