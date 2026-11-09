深圳新世界188號「瑧悅」首批315伙沽7成　家庭客1800萬人幣購5伙

由新世界發展（0017）旗下的深圳龍崗區大型綜合項目「新世界188號」住宅項目「瑧悅」首批315個單位目前已售出約七成，當中建築面積98平方米（約1,055平方呎）、南北對流雙露台設計的4房戶型已沽清。



發展商表示，最大手買家為一組家庭客，一次過購入5伙，包括1伙建築面積約86平方米（約926平方呎）、2伙建築面積約98平方米（約1,055平方呎）、附有「連裝修傢俬套餐」單位，以及2伙建築面積約114平方米（約1,227平方呎），總成交金額合共1,800萬元人民幣。

受惠新皇崗口岸通關，香港買家比例由以往一般的個位數，上升至近期的雙位數。香港買家主要以自住需求為主，亦有部分買家作為跨境生活及長線投資用途。

項目近日推出建築面積最大約180平方米（約1,938平方呎）五房雙套戶型，折後售價由638萬元人民幣起。該戶型設有約10.7平方米（約115平方呎）建築面積的大型露台，以及闊達5.5米的客廳。

↓↓五房雙套戶型↓↓

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「新世界188號」早前推出港人專屬置業優惠，購買住宅項目「瑧悅」指定單位，即可享價值最高13.8萬元人民幣全屋傢俬套餐，收樓後即可「拎包入伙」或即放租。

↓↓連全屋傢俬套餐示範單位↓↓

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瑧悅由4座住宅物業組成，共提供逾1,140個單位，主打面積約820至1,940平方呎的三至五房大單位。

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