將軍澳新都城三房928萬沽　高估價近6%　長情業主26年狂賺逾六球

二手市場交投暢旺。將軍澳新都城有三房戶新近以928萬元成交，上手持貨26年轉手獲利逾六球，單位期內升值2.2倍，高估價5.8%



新都城三房928萬元沽

美聯物業分行區域經理黃少明表示，將軍澳新都城三期4座中層G室，實用面積626平方呎，屬三房間隔，原業主最初在10月以948萬元叫價放盤，新近獲自住客以928萬元接貨，單位放盤一個月減20萬元，呎價約14,824元。

網上銀行估價877萬

另據恒生網上銀行估價，上述單位估價為877萬元，即最新成交價較估價高5.8%。

↓↓將軍澳新都城三期4座中層G室↓↓

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持貨26年帳面升值2.2倍

原業主於2000年4月以296.8萬元購入上址，持貨約26年，是次轉手帳面獲利651.2萬元，單位期內升值約2.2倍。黃少明指，新都城11月暫錄2宗二手成交，平均呎價14,680元。

將軍澳新都城。（香港01攝）

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