CCL連跌四周報159.11點　見近5個月低位　分析：料下試158點

【中原/CCL/樓價指數/二手住宅】中原城市領先指數CCL最新報159.11點，按周跌0.17%，指數創2026年6月中後近5個月低位，是10月17日西沙SIERRA SEA第2C(2)期首輪價單及油塘擎海I次輪價單沽清當周的市況。受到新盤持續低價促銷搶客，年內息口可能上調，以及金融市場波動打擊，二手受壓情況未變，樓價繼續調整，但幅度尚算溫和。



CCL連跌4周累跌1.3%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL自2024年8月後逾2年以來首度出現4周連跌，合共累跌1.3%，指數近11周8跌3升，較今年8月中的162.16點高位回落1.88%。預料CCL進一步下試158點，將重返5月底中證監打擊非法跨境資金外流前的水平。

較2021年歷史高位跌16.84%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升17.72%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升17.96%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.11%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.84%。

CCL連跌4周共1.3％。（香港01攝）

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.49點，按周跌0.14%。CCL（中小型單位）報159.00點，按周跌0.19%。CCL（大型單位）報159.67點，按周微跌0.03%。CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊跌4周，分別累跌1.49%、1.31%及1.24%。CCL Mass及CCL（中小型單位）同為2026年6月初後5個月低位，而CCL（大型單位）則為2026年7月底後3個月低位。

四區樓價呈一跌三升局面，港島私樓報156.68點，按周跌2.53%。（中原提供）

四區樓價呈一跌三升局面

四區樓價一跌三升。港島CCL_Mass報156.68點，按周跌2.53%，跌幅為2025年12月底後45周以來最大，連跌4周共4.98%，指數為2026年4月中後近7個月低位。九龍CCL_Mass報157.40點，按周微升0.13%，連跌3周後回穩，指數仍為2026年5月底後逾5個月次低。

新界西CCL_Mass報147.17點，按周升0.57%，連升3周共1.85%，指數為2023年9月初後逾3年次高。新界東CCL_Mass報177.49點，按周升1.64%，連升2周共2.60%，指數為2026年8月底逾2個月高位。

今年樓價累升逾一成

2026年計，CCL暫時累升10.41%，CCL Mass升10.55%，CCL（中小型單位）升10.32%，CCL（大型單位）升10.80%，港島升11.79%，九龍升8.75%，新界東升11.90%，新界西升10.88%。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。