西沙SIERRA SEA掀起炒風！兩房680萬沽　炒家9個月獲利32%

【西沙/SIERRA SEA/二手樓市/炒賣】西沙新屋苑SIERRA SEA掀起炒風，屋苑一伙兩房戶新近以680萬元沽出，較今年2月份一手買入價516萬元，帳面升值接近32%。若計及使費等成本計算，原業主料實賺約145萬元。



中原地產馬鞍山資深區域營業經理胡耀祖表示，近日不少向隅客陸續回流二手市場，西沙SIERRA SEA最新錄2A期2座高層G室，實用面積454平方呎，兩房間隔，開價約700萬元，議價後以680萬元易手，實用平均呎價14,978元。

9個月前買入價516萬

代理指，新買家為一手向隅客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2026年2月以516萬元購入單位，持貨約9個月，是次轉手帳面上獲利164萬元或31.8%離場。

扣使費實賺145萬

若計及買入時的印花稅11.61萬元，以及賣出時的佣金支出6.8萬元，實賺金額大約145萬元。

西沙SIERRA SEA。（資料圖片）

SIERRA SEA去年4月首批均價1.04萬 最新一手貨升至1.51萬

事實上，SIERRA SEA系列最早於2025年4月份公佈開價詳情，當時首批158伙，折實平均呎價10,398元，一房折實價更低見299萬元。不過隨樓市由低位回升，發展商最新推出該屋苑的新期數單位時，呎價已明顯調升，如在2026年10月份，SIERRA SEA第2C(2)期加推88伙，折實平均呎價已高達15,188元。

西沙SIERRA SEA。（資料圖片）

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