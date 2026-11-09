灣仔東城大廈招標　「猛鬼戲院」市值13億　半年前14.5億放售無果

【灣仔區/商廈/東城戲院/何東家族】前身為「猛鬼戲院」的灣仔東城大廈全幢商廈，近日連租約進行公開招標，市值約13億元，呎價約9,003元，截止日期為12月11日（星期五）中午12時正。



該廈由幸福藥業黎氏家族於2003年以2.16億元「撈底」購入並持有至今，今年中曾叫價14.5億元放售，惟未獲承接，是次捲土重來進行招標，其市價較早前叫價低1.5億元或約一成。



市值約13億 呎價約9003元

上述物業為灣仔駱克道41號東城大廈全幢商廈，總批則面積約144,395平方呎。該廈屬三面單邊，分別面向分域街、謝斐道及駱克道。另外，該廈樓高21層，地下低層及地下高層為零售商舖，1樓至20樓為寫字樓樓層，另設兩層地庫停車場，可提供48個車位。據悉，該物業市值約13億元，呎價約9,003元。

上述物業為灣仔駱克道41號東城大廈全幢商廈，前身為殯儀館及戲院。（第一太平提供）

料適合改裝為學生宿舍

第一太平戴維斯指出，該物業適合改裝為學生宿舍，已備有初步規劃圖則，預計可提供約341個房間及662個床位（須取得相關政府部門批准）。

前身為殯儀館及東城戲院 何東家族早年持有

東城大廈前身所在的駱克道41號，早於1930年代，該處曾為「萬國殯儀館」舊址。其後由何東家族購入，並於1964年改建為擁有1,300多個座位的「東城戲院」。然而戲院營運期間靈異傳聞不斷，坊間傳出洗手間與空置座位頻頻鬧鬼，導致晚期生意一落千丈，最終在1974年2月放映完由美國電影《紙月亮》後黯然結業並拆卸，於1976年重建為現時的商廈。

現業主為幸福醫藥黎氏家族 2.16億撈底收租至今

2003年沙士時期何東家族放售該物業，獲生產「幸福傷風素」聞名的幸福醫藥黎用冠家族以約2.16億元承接，一直持有至今作收租。值得留意，該物業曾於今年5月份推出市場放售，當時意向價高達14.5億元，惟並未獲承接。現最新市價較半年前意向價低1.5億元或約一成。

灣仔駱克道41號東城大廈全幢。（資料圖片）

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