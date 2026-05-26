灣仔東城大廈全幢14.5億放盤　早年殯儀館改戲院鬧鬼結業拆卸

近月物業交投氣份好轉，有灣仔全幢商趁機推出售。市場消息指出，灣仔駱克道41號東城大廈全幢低調推出放售，意向價高達約14.5億元。值得留意，該廈所在位置早年由何東家族持有，曾為殯儀館，其後於1964年改為提供逾1300座位的東城戲院，不過戲院卻於十年內極速倒閉，並在1973年10月結業拆卸，及後重建成商廈。



上述灣仔駱克道41號東城大廈全幢同時面向分域街、謝斐道及駱克道，大廈於1976年入伙，樓高20層，地盤面積約9,769.5平方呎，總面積約156,187平方呎。

地下及低層設入口大堂及零售商舖，1至20樓主要為辦公室。標準層面積約7,180平方呎，間隔方正實用，適合多種辦公室及商業用途。據了解，目前出租率逾8成。大廈提供地庫停車場，合共48個車位。

據了解，該廈早年由何東家族持有，前身曾為殯儀館，60年代改為東城戲院，其後因為鬧鬼導致生意欠佳，於1974年2月播放完美國電影《紙月亮》後結業拆卸，及後在1976年重建成商廈。2003年，何東家族放售項目，獲幸福藥業黎氏家族「撈底」以2.16億元購入，一直持有至今作收租。

灣仔駱克道41號東城大廈全幢。

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