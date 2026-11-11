山頂Kelletteria別墅索3.28億　呎價8.5萬　業主早年購陳振聰舊居

豪宅市場有價有市。由投資者吳世杰持有的山頂加列山道71號Kelletteria別墅，新近委託代理推出放售，意向價3.28億元，呎價約84,930元。



第一太平戴維斯表示，上述豪宅為山頂加列山道71號Kelletteria別墅A，實用面積約3,862平方呎，將以現狀及交吉形式出售。物業採五房四套設計，以不同樓層劃分生活空間，並設室內電梯連接，兼顧家庭成員的私隱與日常便利。大宅設有私人泳池及獨立有蓋車庫。

大宅涉3862呎、採五房四套設計

Kelletteria全個屋苑僅設五幢別墅，私隱度高。物業採上行屋設計，同時享有南區海景及山頂景致。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業意向價為3.28億港元，按實用面積約3,862平方呎計算，呎價約84,930元。

2007年買入價近1.4億

翻查資料，上述豪宅別墅業主為傑智亞太投資有限公司（KCG ASIA PACIFIC INVESTMENT LIMITED），其公司董事包括豪宅及商廈投資者吳世杰，早於2007年以1.39988億元買入該別墅。

業主吳世杰14年前斥3.8億買陳振聰舊居

吳世杰過往最矚目的入市個案可追溯至2012年，當時他擔任澳科控股執行董事，以3.8億元買入商人陳振聰位於中半山的舊居楠樺居。

山頂加列山道71號Kelletteria別墅A。（第一太平戴維斯相片）

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