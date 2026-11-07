投資者覓心頭好　2400萬執西半山敦皓複式蝕讓貨　上手十年輸千萬

港島半山豪宅出現大蝕讓個案。西半山敦皓一伙逾千呎複式單位，新近以2,400萬元沽出，呎價約2.23萬元。惟原業主早於2016年斥資3,134萬元買入該豪宅單位，即持貨十年帳面貶值23%，樓價蒸發734萬元。若計及使費等成本，原業主實蝕金額更高達逾千萬元。



利嘉閣地產西半山營業董事鍾肇基稱，上述成交個案為西半山敦皓低層D2室複式單位，實用面積約1,073平方呎，採兩房一套連士多房間隔，外望城市景。

新買家為投資者，一直對敦皓情有獨鍾，見上述放盤即約代理睇樓。買家心儀單位間隔寬敞，外望開揚景致，加上屋苑附近環境清幽宜居，即時決定洽購，終以2,400萬元成交，折合呎價約22,367元。鍾肇基補充，敦皓現時有約10個單位放盤，兩房複式單位入場售價約由3,200萬元起。

2016年買入價3134萬

此外，翻查資料，上述敦皓複式單位早於2016年斥資3,134萬元買入該豪宅單位，當時呎價高達29,126元。原業主持貨長達十年，帳面貶值23%，樓價蒸發734萬元。

若計及買入時的稅款約266.39萬元，以及賣出時的佣金支出約24萬元，實際蝕讓金額大約1,024萬元。

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