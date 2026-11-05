買樓時機定輸贏　中東王子沈運龍8387萬標售兩豪宅　料一賺一蝕

【豪宅/赤柱/何文田/沈運龍/蝕讓/車位】珠寶界名人、有「中東王子」之稱的香港中東經貿協會創會會長兼古珀行總裁沈運龍及其妻子，近日重整本地豪宅投資組合。兩人以招標形式放售赤柱富豪海灣洋房，及何文田柏德豪廷頂層相連戶連一個車位，指引價合共8,386.8萬元。



該兩項物業的投資命運大相逕庭，其中由其妻持有的赤柱洋房，目前指引價較2018年買入價狠劈逾800萬元。相反，沈運龍於2004年沙士後復甦期購入的何文田相連戶則迎倍升！上述兩個豪宅物業及車位，截標日期定於今年12月8日。



沈運龍妻揸洋房8年 指引價較買入價折讓逾13%

是次標售的物業包括赤柱富豪海灣B12號洋房。第一太平戴維斯表示，該洋房實用面積2,790平方呎，採五房三套連工人房間隔，並附設合共逾2,000平方呎的特大私人花園、天台及超大露台。物業的最新指引價為5,388萬元，呎價約19,312元。

據了解，物業現由沈運龍之妻子ALICE TRINH持有，她於2018年斥資6,200萬元購入上址。若按現時指引價計算，即較當年買入價大幅低出812萬元，貶幅達13.1%。

赤柱富豪海灣B12號獨立洋房。（第一太平戴維斯提供）

沈運龍長揸22年 何文田相連戶樓價倍升

另一邊廂，由沈運龍親自持有的何文田柏德豪廷頂層相連戶亦推出市場標售。物業由頂層兩個相連單位組成，實用面積共約1,246平方呎，屬四房雙套連工人房間隔，並連約702平方呎天台，單位內設樓梯直達天台。該相連戶連同一個車位的指引價為2,998.8萬元，呎價約24,067元。他亦同時放售另外兩個車位，指引價各為200萬元。

翻查資料，沈運龍早於2004年沙士後復甦期，僅斥資共1,176.68萬元買入該相連戶，持貨22年至今，物業價值已水漲船高。若以上述指引價易手，物業價值將升值逾一倍。

何文田柏德豪廷頂層相連戶。（第一太平戴維斯提供）

擁有40年珠寶經驗、人稱「中東王子」的古珀行兼博物館創辦人沈運龍。（資料圖片）

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