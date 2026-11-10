西半山The MVP兩房月租3.8萬　入伙後首錄租務　業主享3.6厘回報

【西半山/英皇國際/The MVP/租務】西半山新盤The MVP入伙效應帶動租務，屋苑入伙後錄得首宗租務成交。涉及The MVP一伙兩房單位，新近以每月3.8萬元租出，呎租約73.5元。而業主可享約3.6厘回報。



首宗租務誕生 呎租達73.5元

美聯物業首席聯席區域經理蘇振宇表示，涉及成交為The MVP中層C室，實用面積約517平方呎，屬兩房間隔。據悉，該單位以月租3.8萬元成交，呎租約73.5元。代理續指，受惠入伙效應，而且屋苑樓齡淺及單位簇新，另外屋苑鄰近港鐵，交通方便，因此吸引租客垂青。

業主享約3.6厘回報

資料顯示，業主於2025年以約1,256萬元購入上述物業，若以目前租金水平計算，租金回報率約3.6厘。

西半山新盤The MVP由英皇國際發展，位於般咸道28號，屬單幢式私人住宅項目，設有117伙，戶型涵蓋2房至5房，實用面積由425至2,990平方呎不等，另設有平台花園、空中花園及頂層天池特色戶。

上述租務成交涉及The MVP中層C室，實用面積約517平方呎，最新以3.8萬元租出。（資料圖片）

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