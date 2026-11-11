金融市場是戰場　管控泡沫定成敗｜汪敦敬

上星期二，筆者再次撰文談及《終極泡沫世界必帶來終極泡沫爆破》，文章11月4日刊出，同日確認特朗普所屬的共和黨在美國中期選舉中連連失利，美股卻出現強烈反彈，道瓊斯工業平均指數單日上升1569點；但隨即在翌日又再暴跌1833點，總共損失約2.8萬億美元市值。截至筆者執筆的11月10日，美股又回升1104點，過去一星期正好見識到美股戲劇性大上大落的一幕！筆者這地產佬，一向較少公開談論股票投資的看法，因不想令部分敏感的股評人覺得我「撈過界」，但兩星期前我覺得港股價格偏低，所以在私人投資或者一些公職工作上作出了增持或換貨的決定，亦因此在股票投資上作了一些歸納，有一些看法想分享。



本來美股主要靠7隻主流股票「頂住」（俗稱「美股七雄」），11月5日的跌市反映了這幾根支柱其實很脆弱，面對市場衝擊損失慘重！亦反映美國股市絕非神話，若真要說是神話，唯一似神話的就是缺乏足夠理性支撐，面對財政赤字、量化貨幣和債務規模不斷擴大，充滿泡沫的市場，一些人有如宗教信奉，甚至長期將不理性成為常態，理性的質疑反而被視為異類！當日美股急跌亦反映了另一個值得留意的事實，就是港股並沒有同步下跌，這並非第一次！相信亦不會是最後一次！筆者認為遊戲規則正在不斷改變！

當然，最令人大開眼界的是不少評論股市的人，往往見升唱升！見跌唱跌！一星期內股市大上大落，正好讓大家看清楚這幅眾生相！筆者這個地產佬為何要談美國股市？其實是想藉此探討香港的本質！想起童年的時候，當時正是「細路仔唔識世界」，筆者曾問爸爸：「為何香港不如澳門般也做賭場呢？」爸爸當時苦笑反問：「如果香港也做賭場，澳門點算？」那一刻學懂的，就是每件事都有其本質定位！而這些定位我們都必須尊重。

正如上星期文章所說，「香港和澳門在經營賭場上的角色一樣，不存在取代和接收。所以美國經營的『金融賭場』仍然是獨市生意！可能要多一點時間才凋謝！」近年香港股市對比美股持續表現欠佳，不少人抱怨香港總要面對不同政策的調整，令香港未能充分發揮製造財富效應的功能，但筆者一直覺得，這其實是去除泡沫的逆周期措施，今年6月韓國AI泡沫率先爆破，數十萬用高槓桿搏殺的韓國年輕人即時破產！SK海力士的股價由今年高位一度下跌6成，三星電子則跌約45%！除了韓國股市看到泡沫爆破，最近的美國半導體龍頭輝達亦從高位下跌約25%，美國另一個半導體公司高通亦跌了3成。

香港市場為何相對穩定？正正因為過去多年去除了泡沫！眼前的，這是一場意識形態的戰爭！亦是一場利用加減泡沫去決勝負的金融對決！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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