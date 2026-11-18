近期網上因一則「14 年前賣樓轉租、14 年合共交租 270 萬元」的個案掀起罵戰，有關正反雙方的論點都很有價值，在此筆者想說出我的看法。



「14年前賣樓轉租狂燒270萬！」即是14年間合共繳付了 270 萬元租金，「如今卻面臨被迫搬遷、層樓盡失且租金持續上漲的窘境。」

首先不要將話題放在是否持有物業上，筆者想從另一角度去分享我的意見，投資的三個基本結構就是消費、風險和回報，了解這三個結構的本質，對任何投資都有幫助！

要明白租金是住的「消費」，稱為「消費」自然在本質上不會有回報，可以說是生活上的「沉沒成本」（Sunk Cost）！

投資的本質是有機會有回報、也存在風險！任何投資包括買樓，一定存在風險。賣樓後獲得回報，但若再投資，就要面對新投資的風險和回報。

特別想分享一下「回報」，回報有分短期獲利、暴利和累積獲利。筆者曾賺過厚利回報，但我並沒有經常獲暴利的天份，短期獲利也不是我的主要策略，買樓是長遠的累積獲利；至於股票，既然我選對了，除非覺得這股票大勢已去，否則許多時也會長期持有！不少短線獲利其實都是同時放棄了長遠利益，如何取捨是高深的財技，本文探討的是大多數人能掌握的「累積獲利」！

很多賺大錢的故事，包括發生在身邊，都離不開長期持有。前輩當中，不少人也是長期持有匯豐股票致富的，近十多年買入騰訊並長揸倍賺的也是平凡故事！買樓升值以多倍、或者更多的例子也有，這些同樣是「長揸」的成功例子！當然，時勢配合，加上買對了項目也是重點，但如果中途賣出雖可獲短利，卻失去「累積獲利」！

有些人沒有財技，但有長揸的耐性和信念，可能只是平凡的師奶、婆婆，但他們憑着長期持有往往財富比很多財技高手更多，聰明與智慧、天才與白痴，很多時都是一線之差！

一般人的財富來源，大致是「收入減支出」！收入包括工作、生意盈利和投資收穫，這些收入再扣除生活開支就是一般人的財富凝聚方式！

我們發覺如果只依靠人工為收入來源，很大機會扣除吃喝玩樂等開支，他們可以儲蓄的錢並不多！截至2026年10月底，根據統計人均只得約33萬元資產的強積金，並未能夠支撐退休後數十年的生活開支。若為將來打算，最大空間就是將租金支出轉為「供樓支出」，這樣就可以將來供滿樓，有了有力的資產！

很多人不明白：買樓之所以可以長勝，不是因為樓市有什麼魔力，而是因為買樓自住或者收租是連貫性的財富累積，是「財富累積」令人致富！

炒樓其實不是樓價上升的主因，若市場出現泡沫終有爆破的時候，過高的樓價會因泡沫爆破而跌！炒樓的確有時會影響到市場秩序，甚至短期的財富分配，但是當到了樓價下跌周期的時候樓價一樣平，屆時買樓一樣容易，但樓價調整之後為何沒有升之前那麼平，這是因為高通脹，多年來樓價高是源於累積性高通脹！樓價只是反映高通脹的結果，如果香港樓價沒有跟隨通脹幅度上升的能力，其實香港財富會被蒸發消失！

Cash is King！？但單靠現金沒有其他投資，也是「輸硬」的！同樣有機會在通脹下「坐食山崩」的風險！這就是機會成本，即「買有風險，不買也有風險」。冒風險下的投資，如果投資正確回報可以越來越大！但「坐食生崩」的風險，一樣可以越滾越大！越蒸發越快！因為通脹是複式膨脹的，蒸發財富的殺傷力更大！

有地產經紀神剖析「有錢人先有資格租樓」，如果用風險管理上的角度去看，十分有其道理！不買樓的風險，其實極大，處理得不好，人生錯過了擁有這種重要資產的機會！這風險可以困擾人生下半場，反而買樓風險容易掌握，也相對容易承受！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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