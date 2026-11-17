紅磡瑅海再加價最多3.5%！加推41伙海景兩房 入場787.86萬起
撰文：黃祐樺
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【信置／招商局置地／紅磡／瑅海／賣樓】信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）加推價單41伙，全屬海景標準兩房。落實本周六（21日）賣價單及招標單位合共100伙。
信和置業執行董事田兆源表示，是次加推的單位全為海景單位，扣除景觀及樓層因素，加幅約3%至3.5%。
是次加推新價單41伙，全數為海景標準兩房單位，扣除15%最高折扣優惠後，折實售價787.86萬元至1,296.16萬元，折實呎價19,996元至28,999元。
當中入場及最平呎價單位為2座5樓A2單位，實用面積394平方呎，屬兩房連開放式廚房，折實價787.86萬元，折實呎價19,996元。
項目全盤451伙 樓面地價約8571元
瑅海（ONE MARINA）全盤涉及451伙，預計關鍵日期2028年9月30日。項目細分兩座發展，實用面積339至1,147平方呎。
項目所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中標財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。
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