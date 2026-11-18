【大東山／爛頭營／忠誠拍賣／另類物業】由香港電影導演翁維銓擁有，近期受到市場關注的大東山爛頭營3號屋，將於今日（18日）下午透過私人拍賣會，以38萬元推出拍賣。翻查資料顯示，大東山爛頭營石屋群規模龐大，合共涉及22間，當中包括19間私人業主及教會持有的住宅石屋，以及另外3間用作支援或保育工作的石屋。 今日推出拍賣的就是其中一間由私人業主擁有的石屋。



大東山爛頭營擁百年歷史 涉及22間石屋

大東山爛頭營歷史悠久至今有百年歷史。最早可以追溯至二十世紀初，由一班西方傳教士因為未能適應香港的酷熱夏季和熱帶疾病，因此按照實際需要尋找氣候清涼的高地作為避暑、退修和療養。 這批傳教士在選定大東山前，曾在大帽山建立避暑營地，不過當時營地非石屋所建而是木屋群，所以在颱風來襲時因倒塌而不能繼續使用。

直至1924年底，這批傳教士向政府買入大東山上述地段，及聘請工人就地取材興建一群石屋作為避暑營地。因此自1925年起，就陸陸續續有多間石屋落成，而以石塊砌成的設計亦可抵禦高山的強風及變幻莫測的天氣。

大東山爛頭營歷史悠久至今有百年歷史。（顏銘輝攝）

↓↓推出拍賣的大東山爛頭營3號屋↓↓

爛頭營曾辦過學校

回顧百年歷史，大東山爛頭營亦陪伴香港經歷大小事。當中分別在第二次世界大戰及國共內戰時間曾用作多個傳教士家庭的避難所，當中包括有來自在大陸宣教的外籍人士，據知當時因為小孩子眾多，因此亦辦過學校。後來因戰事營地曾一度關閉，直到1950年代才重新修繕及運作。

多年轉手 業權由教會或私人持有

而在1950至1970年代是營地使用率最高的時期，據知每年暑假會接待數十組家庭上山，又會有梅窩商戶協助提供採購。不過六十年代起，不少傳教機構將工作轉移至其他未發展的地區，加上有傳教士陸續離港，因此將石屋轉售或交給非教會人士，當中包括今次推出拍賣的3號屋業主電影導演翁維銓等。最終在1986年舉辦最後一屆夏令營後，公用飯堂及守營人小屋逐步停用，營地亦轉為純私人用途。

石屋業權經過不同年代轉手，爛頭營的業權已由當初教會擁有，變成目前除有部份屬教會擁有外，其餘都是私人物業並由不同屋主所持有。

↓↓推出拍賣的大東山爛頭營3號屋↓↓

+ 3

近年獲政府資金資助進行保育

近年打卡熱潮盛行，大東山每年秋季芒草盛開時都會吸引數以千計的登山客到訪，令到原本平靜的山頭再次熱鬧起來。不過由於登山客對於爛頭營的歷史不了解，加上在缺乏管理下，曾多次發生遊人擅自攀爬上石屋屋頂，踩毀瓦頂或窺探屋內等，對私人業權造成滋擾及影響石屋結構的行為。

為保育百年石屋群，香港中文大學建築學院團隊與爛頭營居民協會合作，在獲得發展局「大嶼山保育基金」資助下，於2023年正式啟動為期三年的「重塑爛頭營」計劃，當中包括修復以前擔當爛頭營「看守者」的宿舍並改造成「保育研究支援站」等。

↓↓復修後的「看守者」宿舍↓↓

香港中文大學建築學院團隊在2023年啟動對大東山爛頭營進行保育。（洪芷菁攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。