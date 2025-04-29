01山記｜深入大東山爛頭營石屋　參觀「魔法陣」撞破樹蛙傳宗接代

行過大東山很多次，一直對爛頭營的石屋十分好奇，很希望入去參觀一下。適逢坊間有導賞團，可以進入經復修後的守營人石屋，所以記者就報名參加。守營人小屋兩房一廳，設開放式廚房，有乾淨廁所。與外面一片白茫茫的濕冷相比，石屋小而溫暖，很有安全感。這次旅程十分有趣，還到訪懷疑是百年前的採石建屋之地，其中一塊石面被刻上「魔法陣」，而且親眼看到樹蛙交配，周圍都是牠們的卵泡。



過去周日登上白茫茫一片的大東山，到爛頭營看石屋。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪或行山後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。



香港中文大學建築學院團隊在2022年獲大嶼山保育基金的1250萬元資助，開展重塑爛頭營計劃。他們與爛頭營居民協會合作，修復了守營人石屋。香港行跡最近與中大建築學院合辦導賞團，帶人上山參觀守營人石屋，探索爛頭營的歷史，並學習無痕山林的知識。相信很多山友都渴望入大東山石屋一看，所以反應踴躍，頭兩團極速爆滿，我也遲了一步，無法報名。之後，他們開辦第三團，我終於成功報名，在過去周日成行。

爛頭營上的守營人小屋已被復修。（顏銘輝攝）

大東山爛頭營石屋群已有100年歷史。上世紀初，基督教傳教士在華南傳教時，在高地建立避暑營地。據紀錄，爛頭營的土地在1924年12月底拍賣，首批小屋在1925年夏季落成。今次我就跟隨香港行跡的James入去守營人小屋參觀，一廳兩房，其中一間房設了兩張高架床，可供4人借宿，另一間房就很別緻，有一張床及木書枱，配上淡黃的燈光，甚有氣氛。小屋內有新淨的廁所，但不方便供訪客使用。

守營人小屋的平面圖。（顏銘輝攝）

在守營人小屋內，這間房幾有feel。（顏銘輝攝）

另一間房就較擠擁，有4張床。（顏銘輝攝）

小屋的窗及門等都是新的，據相關人士透露，這次復修所用的大型建築物料都由直升機吊運上來，運輸成本極高。至於日常生活用品則是人力揹上來的。此外，團隊研究發現，根據牆身痕跡，守營人小屋經過兩次擴建，首先建了廳的範圍，之後再建兩間房。小屋的天花沒有燈，但有幾個鐵勾，James解釋那些鐵勾是用來掛油燈的。

天花上沒有燈，但有一些鐵勾，是用來掛起油燈照明。（顏銘輝攝）

廁所很乾淨，但不開放給訪客使用。（顏銘輝攝）

中大及香港行跡在小屋內準備了印章，給參加者在小冊子上蓋印仔。（顏銘輝攝）

團隊研究估計，以前興建石屋的石材都是就地取材，在山上所取的。James帶領參加者到一處山坡，懷疑石材就是從那裏的大石開採的。其中有塊大石相信其頂部被用來做建築材料，如今只餘矮矮的平面，而平面上則留在「魔法陣」般的石刻。James表示有人認為魔法陣是指示方向，但其中心有小洞，可以豎立柱體，所以亦可能是日晷。

James稱這個石刻為「魔法陣」，他估計可能是指示方向或者是日晷。（顏銘輝攝）

這天天氣一般，爛頭營置身雲霧之中，能見度低，灑着雨粉，時而強風，所以James不帶大家落去被稱為「天池」的游泳池。爛頭營上合共22間石屋，其中19間有號碼，另外3間就是守營人小屋、飯堂及傭人小屋。James帶大家去到飯堂石屋外逛個圈，外牆貼了一張爛頭營有限公司的商業登記證。James表示聽聞爛頭營居民協會有道名菜，就是用中式砂鍋盛載的芝士火鍋，他都很希望試一試。

在飯堂的外牆上有商業登記證，屬於一間爛頭營有限公司。（顏銘輝攝）

另一個有趣景點跟生物有關，守營人小屋外出現大量白泡，有的在牆上，有的在地上，亦有的在樹上。有同行人士表示，這些斑腿泛樹蛙的卵泡。臨離開前，大家發現有一對樹蛙在屋外交配，一上一下，雙腳撐下撐下，中間則是一堆卵泡。雖然大家排住隊為兩蛙拍照，但牠們都相當投入，沒有理會我們這些好奇的人類。

小屋牆上很多泡泡！原來都是樹蛙的卵泡。（顏銘輝攝）

樹娃正努力「造娃」，吸引人類的興趣。（顏銘輝攝）

James喜歡研究歷史，經常上山尋找不同的遺跡，而他本身是一位山藝教練，所以他亦在導賞團中分享無痕山林的概念，希望做好爛頭營訪客教育，讓行山人士好好保護這些石屋。他表示石屋屋頂很脆弱，遊人請勿爬上屋頂。他亦表示石屋是私人地方，可能有人在內居住，請行山人士別在屋外喧嘩擾人。

James帶導賞，介紹爛頭營的小屋。（顏銘輝攝）

當日天氣一般，大東山上能見度很低。（顏銘輝攝）

James感嘆很多城市人都不懂跟山相處，要在山上玩得安全又開心，一定要跟住山的「脾氣」走。他舉了個例子，當日天氣一般，而且預測傍晚天氣轉壞，所以James就縮短行程，遷就山的「脾氣」，提早落山。行山不能夾硬，跟山鬥氣，受苦受難的肯定是不知天高地厚的人類。

與山相處之道便是山藝，他認為山藝分為三大範疇：態度、技能及知識，而態度是最重要的。技能及知識可以慢慢累積，但態度一開始就要正確。他說：「愈上得山多的人態度愈差，覺得自己好打得。」面對大自然，總要心存敬畏，就算行得多，都不要輕視及夾硬。