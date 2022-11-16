中大獲$1250萬資助保育大東山爛頭營　明年初修復「看守者」宿舍

香港中文大學建築學院副教授鍾宏亮及其團體今年獲資助約港幣1,250萬元，進行名為「重塑爛頭營：透過參與行動共創建築復修及自然保育」的保育管理協議項目，以計畫修復一間百年石屋為核心，項目涵蓋建築群保育、大東山生態多樣性紀錄、遊客行為分析及開發數碼平台以收集生態價值及人為影響的數據。



重塑計畫由團隊與爛頭營居民協會共同構思，期望為爛頭營及周邊地區共創可持續的保育措施，在計劃的第二年、即明年初開始修復前身為負責守護營地「看守者」宿舍的石屋，新增廁所、太陽能發電系統、雨水過濾設施等配套。由於有當地居民表示不希望受到遊客滋擾，故項目以修復歷史建築群、保護生態環境及培養遊客尊重居民私隱和愛護環境意識為主。



獨特石屋建築群成打卡勝地 秋季遠足賞芒草熱點

爛頭營位於大東山與二東山之間的山脊，營地包括19座單層石屋、村民共用設施及山徑網絡，保留了一個世紀前的風貌，是華南及東南亞現存唯一具有此規模及風格的石屋建築群。百多年前曾有西方宣教士到香港傳教，並在這高地建立營地用作避暑、退修和療養。每逢秋季，爛頭營的漫山芒草亦吸引了許多市民和遊客前往遠足。

「重塑爛頭營」冀保育與旅遊間取得平衡

然而近年有大量遊客前往爛頭營遠足，造成嚴重環境破壞、山徑被過度使用，而遊人侵犯居民隱私和破壞石屋和設施也時有發生。如何在保育與旅遊兩者之間取得平衡，亦是鍾宏亮教授團體所關注的問題。例如有當地居民表示不希望受到遊客滋擾，故項目以修復歷史建築群、保護生態環境及培養遊客尊重居民私隱和愛護環境的意識為主。

中大建築學院副教授鍾宏亮（中）與項目研究員何子偉先生及李敏婷小姐出席記者會公布項目詳情。（洪芷菁攝）

全港海拔最高具百年歷史建築群 保育工作極具挑戰

鍾宏亮表示，爛頭營是全港海拔最高、有近百年歷史的建築群，修復工作時，團隊將要應付高山環境、各種惡劣天氣條件，以及面對物資運送困難、缺水缺電等情況，是極具挑戰性的項目：「希望藉此項目讓大眾了解歷史建築修復的過程，並學會欣賞這些寶貴的文化景觀和四周自然環境。」

項目首年將搜集爛頭營文獻紀錄

重塑爛頭營計畫由鍾宏亮團隊與爛頭營居民協會共同構思，期望為爛頭營及周邊地區共創全面而可持續的保育措施。首年將搜集爛頭營的文獻紀錄、實地考察建築物及地理景觀，以及爛頭營和大東山一帶的生態環與遊客影響基線調查等。

第二年開始修復並改造前身為負責守護營地的「看守者」宿舍的石屋，並新增廁所、太陽能發電系統、雨水過濾設施等配套。由於只能徒步前往爛頭營，建築物料及工具需要以直升機運送。最後階段則透過實地教育活動和數碼平台進行公眾教育。