【中環/甲廈/寫字樓/FANCL】中環甲廈漸受追捧，部分短持貨期業主亦嘗試去貨。由日本護膚品牌「FANCL」中港代理商老闆陳志明及馬木蘭夫婦持有、位於中環皇后大道中9號高層的全層樓面，最新推出市場出售，並同步出租。夫婦二人於逾兩年前斥3.1億元購入上述物業，當時成交呎價僅約2.25萬元，較該廈高峰呎價勁跌逾六成。



涉及物業為中環皇后大道中9號29樓全層，建築面積約13,769平方呎，將以現狀交吉形式出售及出租。該物業位處大廈高層，全層佈局方正實用，外望維港海景及城市景觀。

第一太平戴維斯投資及銷售部副主管及資深董事陳汝軒表示，全層寫字樓同時提供出售及出租安排的選擇有限，對企業自用、家族辦公室以至長線投資者均具吸引力。

涉及物業為中環皇后大道中9號29樓全層，建築面積約13,769平方呎。（蔡偉南攝）

業主為「FANCL」中港代理商陳志明及馬木蘭

原業主以公司名義「EASY DRAGON HOLDINGS LIMITED」作登記，其董事包括陳志明及馬木蘭，即為日本化妝品「FANCL」中港代理商老闆陳志明及馬木蘭夫婦。二人於2024年5月份斥3.1億元購入，成交呎價僅約2.25萬元。

日本化妝品「FANCL」中港代理商老闆陳志明及馬木蘭夫婦，於2024年斥資3.1億元買入皇后大道中九號29樓全層。（網上圖片）

皇后大道中九號高峰期呎價6萬

皇后大道中九號為中環指標甲廈，於1991年落成，樓高34樓，設有行人天橋連接置地廣場商場及酒店項目，距離港鐵站中環僅數分鐘步程。該廈為業權分散的甲廈，數年前市況未轉差時交投宗數較多。

翻查資料，該廈34樓頂層在2018年曾創下本地甲廈呎價新高，成交價約5.14億元，平均呎價約6萬元。陳志明及馬木蘭夫婦當年買入的29樓全層呎價約2.25萬元，若以呎價比較，較高峰期勁跌逾六成。

中環甲級商廈皇后大道中九號。（蔡偉南攝）

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