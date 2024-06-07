FANCL代理商老闆3.1億購中皇九甲廈　呎價2.25萬較高峰挫六成

傳統商業區甲級商廈錄得大額成交個案，觀瀾湖集團或相關人士持有的中環甲級商廈皇后大道中九號全層甲廈，以約3.1億元沽出，成交呎價僅約2.25萬元，較六年前商廈高峰期大幅下跌約六成。該寫字樓物業新買家為日本化妝品「FANCL」中港代理商老闆陳志明及馬木蘭夫婦。



上述成交物業為皇后大道中九號29樓全層，建築面積約13,769平方呎，以3.1億元沽出，呎價2.25萬元。新買家為EASY DRAGON HOLDINGS LIMITED，其公司董事包括陳志明及馬木蘭，即為日本化妝品「FANCL」中港代理商老闆陳志明及馬木蘭夫婦。

陳志明、馬木蘭夫婦早年連環買入山頂倚巒豪宅

翻查過往資料，陳志明及馬木蘭夫婦亦鍾本地豪宅，最矚目為2007年及2010年，先後斥資2.1億及1.55億買入山頂施勳道倚巒1號屋及倚巒25號屋。

日本化妝品「FANCL」中港代理商老闆陳志明及馬木蘭夫婦，斥資3.1億元買入皇后大道中九號29樓全層。（網上圖片）

觀瀾湖集團持貨29年升值1.42倍

至於原業主為HAYLAND LIMITED，早於1995年以1.28億元買入上址。其公司董事包括朱嘉盈、朱鼎耀及朱鼎健。朱鼎健為觀瀾湖集團主席兼行政總裁，而朱鼎耀則為觀瀾湖集團副主席。即持貨29年帳面獲利1.82億，物業升值1.42倍。

觀瀾湖集團為早已融入內地發展的港資企業，為主打中國高爾夫和多元休閒產業的企業，據該集團網頁，有至少6間度假酒店，同時也有多個高爾夫球場，分佈於深圳、海口、東莞等地。

觀瀾湖集團副主席朱鼎耀先生。(賴家俊攝)

皇后大道中九號高峰期呎價6萬

皇后大道中九號為中環指標甲廈，於1991年落成，樓高34樓，設有行人天橋連接置地廣場商場及酒店項目，距離港鐵站中環僅數分鐘步程。該廈為業權分散的甲廈，數年前市況未轉差時交投宗數較多。

翻查資料，該廈34樓頂層在2018年曾創下本地甲廈呎價新高，成交價約5.14億元，平均呎價約6萬元。反映最新成交的29樓全層呎價約2.25萬元，若以呎價比較，較高峰期勁跌逾六成。

中環甲級商廈皇后大道中九號。（蔡偉南攝）