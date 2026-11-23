【黃竹坑站/BLUE COAST/長實/李嘉誠/趙國雄】二手市場轉旺，部分新盤勁賺離場。當中黃竹坑站BLUE COAST新近以3,130萬元沽出三房，單位兩年半帳面升值751萬元，賺幅夠買差不多2伙第一城兩房單位。而事實上，BLUE COAST在2024年「撈底價」推出市場，銷售當時已經吸近千人排隊，更有大手買家擲1.4億元買8伙投資，而長實執行董事趙國雄女兒趙宇亦有入市場捧場。



三房3130萬沽

市場消息指，是次成交為黃竹坑站BLUE COAST 1B座中層D室，實用面積972平方呎，屬三房間隔，原業主最初以3,300萬元叫價放盤，單位累減價170萬元，最終以3,130萬元沽出，呎價32,202元。

兩年半升值751萬 賺幅夠買近2伙第一城

原業主2024年4月以約2,379萬元購入，持貨至今約2年半，是次轉手帳面獲利751萬元離場，單位期內升值約31%。

參考沙田第一城最近一伙實用面積284平方呎的兩房，以426萬元沽出，呎價15,000元。換言之今次BLUE COAST 三房賺幅可以買差不多2伙沙田第一城兩房。

黃竹坑站BLUE COAST。（黃祐樺攝）

「撈底價」開價吸近千人排隊

翻查資料，BLUE COAST在2024年推出首張價單，當時折實平均呎價21,968元，兩房入場費878萬起，屬港島南岸系列當中最平。當時長實執行董事趙國雄接受傳媒訪問時表示形容，BLUE COAST開價是「撈底價」，承認當時定價較市價有所折讓，屬「蝕少當賺」。最終他的「蝕少當賺」定價策略十分成功，首輪銷售當日吸引近千名準買家已於售樓處排隊等候報到，當時人龍排滿置富都會行人天橋，龍尾更延至紅磡巴士站。

↓BLUE COAST首輪銷售現場情況↓

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蒙民偉遺孀1.4億買8伙投資 趙國雄女兒亦入市

同時吸引不少名人買家入市，當中包括信興集團創辦人蒙民偉遺孀王蓓芬，擲1.4億元買8伙投資，及後更以2,468萬元沽出一伙三房，2年半帳面獲利411萬元。 另長實執行董事趙國雄女兒趙宇擲逾2,000萬元買1伙三房單位。

長實執行董事趙國雄女兒趙宇。（資料圖片）

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