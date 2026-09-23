「樓神千金」撐自家樓盤！趙國雄女兒2.7萬租出Blue Coast II兩房

租務市場持續有價有市，就連「樓神千金」亦力撐自家項目，成功長線放租。長實（1113）執行董事趙國雄女兒趙宇，去年斥資逾千萬元購入由長實及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II一伙高層兩房單位，最新成功以每月約2.7萬元租出，呎租約61元，可享約3.2厘租金回報。



涉及物業為Blue Coast II第3座高層D室，實用面積446平方呎，屬兩房間隔。市場消息指出，單位最新以每月約2.7萬元租出，呎租約61元。

趙國雄女兒2.7萬租出Blue Coast兩房

業主以「新洋發展有限公司（NEW ELITE DEVELOPMENT LIMITED）」名義作登記，其董事及股東均為趙宇（CHIU, YU JUSTINA），即長實執行董事趙國雄女兒、置富產業信託（0778）行政總裁兼執行董事。

去年8月一手購入 料享約3.2厘回報

資料顯示，趙宇於去年8月斥1,081.2萬元一手購入上址，現租出單位，可享租金回報約3.2厘。

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