本地麻雀館家族放售旗下中環全幢物業。皇雀會老闆關國基新近委託代理放售旗下中環威靈頓街60號全幢商業物業，該幢物業屬於罕有的999年批約，現時巿場估值約為1.38億元，是次連同命名權一併放售。



上述放售物業中環威靈頓街60號早於1991年落成，樓高13層，實行一層一單位罕有設計，地下為商舖，1樓至13樓為寫字樓單位。物業更罕有配備升降機，總面積約9,228平方呎。作為小單邊物業，物業出口可直達和安里及蘭桂坊。該物業地盤面積約791平方呎，按城規會准許的的地積比率15倍作商廈發展，重建面積可達11,865平方呎。物業將以現狀形式，部分交吉、部分連租約形式出售，靈活性高，適合自用及投資者作多元用途規劃。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，物業位處威靈頓街交滙點，毗連為砵典乍街(石板街)及鏞記酒家。毗鄰的威靈頓街64至70號項目，正在由南豐及協成行共同發展，據屋宇署資料顯示，地盤正興建一幢樓高23層的商業大廈，涉近5萬呎樓面。將來項目落成後，舖值及人流價值極高。

2006年買入價6680萬

據資料顯示，該業主原業主為創景(亞洲)有限公司（GREAT VIEW (ASIA) LIMITED），其公司董事包括香港麻雀及桌球娛樂會所皇雀會的創辦人關國基。關國基在2006年透過上述公司以6,680萬元買入該商廈。

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