老牌家族沽售旗下港島舖位物業。嘉頓麵包張氏家族成員新近以1.11億元沽出天后美城花園大廈地下連一樓巨舖。



上述成交個案為天后興發街68號美城花園大廈地下F、G舖及1字樓全層，新近以1.11億元沽出，新買家為高敦樂控股有限公司（GOLDEN LODGE HOLDING LIMITED），其公司董事主要姓陳。

安老院已續約六年至2032年

該舖現租戶為護理安老院逸柏軒，早於2020年起承租，首3年月租為45萬元，其後3年租金升至每月約50.6萬元。該安老院最新已落實續租長達6年，租約期至2032年4月底。

大部份股東為嘉頓公司張氏家族成員

至於原業主為嘉頓烹飪企業有限公司（THE GARDEN CATERING COMPANY LIMITED），其公司股東多達43名人士，當中有多達25位人士姓張（CHEUNG），其中包括張力正（CHEUNG LIK CHING DAVID）、張立仁（CHEUNG LUP YUN PETER）、張永兆（CHEUNG WING SIU JOSEPH），及張尚羽（CHEUNG STEPHEN）；其中張力正與張尚羽，均為嘉頓公司家族成員。

公司董事包括長實高層葉德銓

此外，值得留意，該業主公司董事包括葉德銓（IP, TAK CHUEN EDMOND），與長和（0001）副董事總經理兼執行董事、長實集團（1113）副主席兼執行董事名字相同。惟未知相關物業是否與長實有關。

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