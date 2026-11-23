【舖位/中西區/舖位減價/工商舖/零售業】舖市尚未擺脫寒冬，有舖位業主「心淡」劈價求去貨。涉及堅尼地城一個860平方呎地舖，業主開價980萬元放售，呎價約11,395元，較約兩年前放售時1,500萬元的意向價，大劈520萬元或約34.7%。



堅尼地城860呎地舖 最新叫價980萬

利嘉閣(工商舖)地產商業部/商舖部及投資部聯席董事許建方表示，上述放售物業為堅尼地城卑路乍街5至5H號南雄大廈地下5F號舖位連閣樓，建築面積約860平方呎，業主意向售價約980萬元，即意向呎價約為11,395元。物業以交吉形式交易。

許建方補充，上述舖位門闊約14呎，舖深約27呎，可分間出租，並附有洗手間等設施。

堅尼地城卑路乍街5至5H號南雄大廈地下5F號舖位連閣樓，業主開價980萬放售。（資料圖片）

較近兩年前意向價減約34.7%

翻查資料，該舖實則於去年1月份曾推出市場放售，惟當時意向價為1,500萬元，呎價約17,442元。換言之，時隔近兩年該舖再次放售，而是次980萬元的開價較前次大劈520萬元，減幅高達約34.7%。

堅尼地城卑路乍街5至5H號南雄大廈地下5F號舖位。（代理提供）

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