越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第二期擎海II 本周六（28日）盡推首張價單128伙，另同步招標賣10伙三房。發展商表示，⁠截至中午已累收約1.3萬個認購登記，以首輪128伙價單單位計，暫超購逾100倍。



暫收1.3萬個認購登記 超購逾百倍

越秀地產(香港)總經理李嘎表示，目前入票的買家大部分是第一期擎海II的向隅客，項目將於星期四（26日）下午2時截票。

夥中銀推「特優先P後H」按揭計劃

為配合項目銷售，夥中銀推「特優先P後H」按揭計劃及額外1,000元現金回贈。中銀香港個人金融產品部助理總經理姚益煇表示，買家可選擇首2年或3年採用特優P按息率，即P減 2.32厘，以現時實際最優惠利率計算即為2.68 厘。期滿後按揭利率將自動轉為H按息率另外選用中銀香港的數碼化按揭服務更可額外獲1,000元現金回贈。

越秀地產(香港)總經理李嘎（左）

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。（資料圖片）

首輪盡推128伙價單單位

該批以價單發售的128伙來自首張價單，分布在第一及第二座，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房涉81伙，兩房涉47伙，實用面積由285至503平方呎，扣除最高折扣優惠18%，折實售價由395.01萬至766.01萬元，折實呎價13,499至16,182元。另同日推10伙招標，實用面積由714平方呎至721平方呎，同屬三房戶。

入場費395.01萬元

當中入場單位為2座5樓E單位，實用面積289平方呎，屬一房間隔，折實售價395.01萬元，折實呎價13,668元。另呎價最低單位為第2座3樓G單位，實用面積為323平方呎，屬一房間隔，折實售價436.01萬元，折實呎價為13,499元。

擎海II 銷售將於周六早上9時正式展開，設A組為大手客組別，設有76伙，買家最多可買4伙，B組為普通買家，設有52伙，買家可以買1伙。

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。（資料圖片）

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。（黃祐樺攝）

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