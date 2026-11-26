【深水埗/黃金電腦商場/吉舖/銀主盤/拍賣】近年深水埗黃金電腦商場常被外界戲稱已淪為遺址，出現大量吉舖的慘淡情況。該商場近月更連環出現4個銀主盤，並一同推出市場拍賣，開價合共1,900萬元。該批銀主舖位昨日（25日）透過一個私人拍賣會推出，惟最終無人競投承價，全數收回。《香港01》翻查資料，該4個商場舖位全部由同一名姓詹的商場「重貨業主」持有，近期一同被銀主沒收推出拍賣。



無人承價競投 流拍收場

該4個黃金電腦商場銀主盤目前全數空置交吉，分為兩組物業推出拍賣。不過據了解，拍賣期間無人承價競投，全程「零反應」，最終拍賣官收回兩組物業，流拍收場。

其中一組舖位8月開價980萬 隨後減價80萬重推

資料顯示，其中一組為黃金電腦商場低層地下24號及28號舖，面積共約732平方呎，早前8月份曾一度以開價980萬元推出，其後開價降至900萬元，呎價12,295元。

16年前買入價高達2100萬

資料顯示，上述兩個舖位分別於2010年各以600萬及1,500萬元買入，買入價合共2,100萬元，意味最新開價較買入價大幅低1,200萬元或57%。

↓↓黃金電腦商場低層地下24號及28號舖↓↓

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曾由著名腦場店Comdex使用 去年結束27年經營歷史

該舖位前身為黃金電腦商場地庫的著名腦場店 Comdex（滙訊科技集團有限公司），2025年4月13日至14日期間，該店被直擊大量清貨、貨架空置、只收現金，隨後在4月14日貼出「內部裝修，暫停營業」告示，惟最終結束了在黃金商場約27年的經營歷史。據了解，Comdex早前使用多達6個舖位，分別為黃金電腦商場地庫24、28、37、39、41、56號舖，是場內較具規模的店舖之一，售賣多項電腦產品、配件、機箱，並提供電腦維修檢查服務等。

舖位交吉 僅餘空置高身貨架

另外一組物業為黃金電腦商場低層地下37號及41號舖，面積共約888平方呎，開價1,000萬元，呎價11,261元。據代理放盤相片，該舖位目前已經交吉，內部只餘下空置的高身貨架。

4個舖位業主均為姓詹人士

翻查資料，該兩組物業的業主包括瑞億集團有限公司（GOOD BILLION HOLDINGS LIMITED），以及恆億國際集團有限公司（HANYIELD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED），兩家公司的董事均為一名姓詹的人士。

↓↓黃金電腦商場低層地下37號及41號舖↓↓

事實上，向來為IT聖地的深水埗黃金電腦商場，近年已有零售商「縮舖」縮減分店規模，最受外界注目為2024年3月份，在黃金電腦商場（黃金大廈地下及地庫）及高登電腦中心（黃金大廈1樓）使用超過10個舖位的電腦店Centralfield，不再續租黃金電腦商場地庫兩個舖位。

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