深水埗黃金地庫亦成遺址？　腦場大租客不續租兩舖、退守樓上高登

向來為IT聖地的深水埗黃金電腦商場，新近有零售商「縮舖」縮減分店規模。據了解，原本在黃金電腦商場（黃金大廈地下及地庫）及高登電腦中心（黃金大廈1樓）使用超過10個舖位的電腦店Centralfield，新近不再續租黃金電腦商場地庫兩個舖位。



據了解，Centralfield最新放棄續租的兩個舖位為黃金電腦商場地庫的56及62號舖。《香港01》記者前往該商場直擊，該兩個舖位目前已經關上大閘，並在大閘貼上搬遷啟示，啟示提及該公司目前依然有十多門舖位位於同一大廈的高登電腦中心。

據代理資料，黃金電腦商場地庫的56舖，面積約500平方呎，而62號舖約1,000平方呎。

↓Centralfield放棄續租黃金電腦商場地庫舖位↓

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職員指高登電腦中心維持正常營運

其後記者前往樓上高登電腦中心的Centralfield分店，有職員指，純粹黃金電腦商場地庫不再續租，其餘分店正常營運。

早年高登起家、2009年擴充至黃金地庫

據了解，Centralfield最初在高登電腦中心起家（即黃金大廈一樓位置），其後在2009年才擴充至同一大廈的黃金電腦商場地庫，不過主力銷售點一直維持在高登電腦中心。

此外，據熟識深水埗腦場市況的社交媒體，最新再有兩家電腦店正考慮縮舖或退場，或積極發展網上銷售。

↓Centralfield高登電腦中心分店↓

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黃金地庫現3個銀主舖位

目前黃金電腦商場地庫也有部份舖位交吉空置，個別更已淪為銀主盤，被銀主委託拍賣場推出。如黃金電腦商場地庫32、34及36號舖，實用面積712平方呎，近日在拍賣場推出叫價2,400萬元，呎價3.37萬元。