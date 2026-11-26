越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第二期擎海II 本周六（28日）盡推首張價單128伙，另周日（29日）招標賣10伙三房。發展商表示，項目今日（26日）下午2時截票，截收約1.7萬個購樓意向登記，以首輪發售128伙價單單位計，超購131.8倍。



首輪盡推128伙價單單位

該批以價單發售的128伙來自首張價單，分布在第一及第二座，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房涉81伙，兩房涉47伙，實用面積由285至503平方呎，扣除最高折扣優惠18%，折實售價由395.01萬至766.01萬元，折實呎價13,499至16,182元。另周日推10伙招標，實用面積由714平方呎至721平方呎，同屬三房戶。

越秀油塘新盤「擎海」。（發展商提供）

入場費395.01萬

當中入場單位為2座5樓E單位，實用面積289平方呎，屬一房間隔，折實售價395.01萬元，折實呎價13,668元。另呎價最低單位為第2座3樓G單位，實用面積為323平方呎，屬一房間隔，折實售價436.01萬元，折實呎價為13,499元。

擎海II 銷售將於周六早上9時正式展開，設A組為大手客組別，設有76伙，買家最多可買4伙，B組為普通買家，設有52伙，買家可以買1伙。

越秀油塘新盤「擎海」。（發展商提供）

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀油塘新盤「擎海」。（發展商提供）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。