【旺角/西洋菜南街/萬波/舖位租務】食完人氣雞湯米線，可以再順手買杯台式茶飲？位於旺角西洋菜南街、毗鄰人氣雞湯米線「鳳鳴居」的一個900呎地舖，獲台灣連鎖茶飲店「萬波」租用三年，月租為12.5萬元，呎租約139元。該口租金不僅較上手夾公仔機店低約17%，更較高峰期大瀉逾6成。甚至乎，比起2003年「沙士」時期還要平！



「萬波」12.5萬租三年 全港擴至21間分店

涉及物業為旺角西洋菜南街136號地舖，建築面積約900平方呎，面向年輕人聚集的「旺角中心」，旁邊為長期有人龍的雞湯米線名店「鳳鳴居」。資料顯示，該舖於近期獲「萬波」茶飲店以月租12.5萬元承租，呎租約139元，租期共3年。以該店一杯「波霸奶茶」售價30元計算，料每月須賣出約4,167杯奶茶才夠交租。

涉及物業為旺角西洋菜南街136號地舖，建築面積約900平方呎。該舖鄰近雞湯米線名物「鳳鳴居」。（資料圖片）

是次進駐是「萬波」繼去年11月承租旺角豉油街50號地舖後，於旺角開設的第二間分店，而且更直接「踩入」一線街道西洋菜南街。若計及上述新舖，「萬波」於全港的分店數目已增至21間。

租金跌穿「沙士價」 較高峰期大瀉逾六成

雖則舖位屬一線街舖，但近年租金「條數」並「唔好睇」。翻查該舖租務歷史，上手租客為夾公仔機店，舊租金為15萬元，意味「萬波」最新租金較上手低約17%。

若將時間線拉長，租金落差更為驚人。該舖於2015年零售業造好期間，曾獲韓國化妝品牌以約34萬元承租，當時呎租高達約378元，對比現時新租金，足足大瀉約63%。更令人意外的是，該舖早於2003年至2006年期間，曾由甜品店以約14.3萬元租用，意味最新12.5萬元的租金，竟然較「沙士」時期還要低出約12.6%，正式跌穿「沙士價」。

該舖於2015年零售業造好期間，曾獲韓國化妝品牌以約34萬元承租，當時呎租高達約378元。（資料圖片）

七年前7000萬接火棒 曾劈價求售

翻查買賣資料，該舖由投資者楊萬勤於2019年11月份斥7,000萬元，向資深舖位投資者鄺惠邦購入該舖，當時呎價約為77,778元。

面對近年舖市調整，業主曾以4,800萬元的蝕讓價放售該舖，惟未獲承接，其後劈價約8.3%至4,400萬元再次放售。同時亦以意向月租約14萬元推出放租。現時「萬波」以12.5萬元承租，較業主意向租金低約11%。按當年7,000萬元買入價計算，租金回報僅約2.1厘。

「萬波」於去年11月承租旺角豉油街50號地舖，開設旺角首間分店。（網上圖片）

業主為投資者楊萬勤 曾近億掃銅鑼灣全幢

據瞭解，業主楊萬勤近年活躍於投資，涵蓋住宅至工商舖物業。他於2023年出手購入銅鑼灣渣甸街全幢商住樓，成交價9,020萬元，料回報3厘。原業主持貨3年，帳面蒸發1,480萬，貶值14%。

楊萬勤所持有的西洋菜南街136號舖，面向年輕人聚集的「旺角中心」。（資料圖片）

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