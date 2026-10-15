毗鄰「鳳鳴居」　旺角西洋菜南街舖4400萬放售　投資者恐蝕近四成

位於旺角西洋菜南街、毗鄰人氣雞湯米線「鳳鳴居」的一個900呎交吉地舖，最新由投資者楊萬勤以4,400萬元放售，呎價約4.9萬元。該舖租客由藥房轉為夾公仔店，至現時已交吉。若舖位最終以現時叫價易手，業主持貨7年，將帳蝕高達2,600萬元，舖位期內大幅貶值近四成！



毗鄰人氣米線「鳳鳴居」 舖位意向價4400萬

涉及物業為旺角西洋菜南街136號地舖，建築面積約900平方呎。該舖鄰近雞湯米線名物「鳳鳴居」，舖位過去曾由藥房承租多年，其後轉由夾公仔機租用，現已交吉。利嘉閣商業部/商舖部及投資部高級區域董事蔡偉樑表示，業主意向售價約4,400萬元，呎價約48,889元。上述物業亦同時放租，意向月租約14萬元，呎租約156元。

涉及物業為旺角西洋菜南街136號地舖，建築面積約900平方呎。該舖鄰近雞湯米線名物「鳳鳴居」。（資料圖片）

七年前7000萬接火棒 劈價求售恐蝕近四成

翻查資料，該舖由投資者楊萬勤於2019年11月份斥7,000萬元，向資深舖位投資者鄺惠邦購入該舖，當時呎價約為77,778元。該業主亦於曾叫價4,800萬元放售，惟未獲承接，至今劈價400萬元或約8.3%再次放售。若以最新叫價成交，則較其7年前買入價帳蝕2,600萬元或約37.1%。

業主為投資者楊萬勤 曾近億掃銅鑼灣全幢

據瞭解，楊萬勤近年活躍於投資，涵蓋住宅至工商舖物業。他於2023年出手購入銅鑼灣渣甸街全幢商住樓，成交價9,020萬元，料回報3厘。原業主持貨3年，帳面蒸發1,480萬，貶值14%。

旺角西洋菜南街136號地舖，現已交吉。（代理相片）

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