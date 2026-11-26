【差餉物業估價署／差估署／樓價／租金／一手新盤／二手樓市】據差餉物業估價署最新資料，2026年10月私樓售價指數報319點，終止連升兩個月，按月下跌0.6%。今年樓價累升6.5%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約19.9%。



仲量聯行李遠峰：回軟屬升市後回調整固

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，10月差估署樓價指數按月跌0.6%，結束連續升勢，年內仍累升6.5%，10月份跌幅尚算溫和。樓價回軟主要受外圍股市波動（AI板塊調整）、對美國利率加息的憂慮，以及多個新盤低價推售影響。

他續指，是租金指數連升12個月、按月升0.5%並創歷史新高，租金回報率提升對樓價有支持；加上內地留學生持續湧入，相信是次回軟屬升市後的回調整固，後市要注意美國息口走勢及年尾港股表現。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰。（蔡偉南攝）

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