市區住宅地皮有價有市！恒和集團（0513）持有九龍塘界限街164至164A號住宅地盤，新近以約1.85億元沽出，每呎樓面地價約7,322元。值得留意，恒和集團於2021年9月份以1.853億元收購上述住宅地盤，預計是次沽貨帳面接近平手離場，至於新買家為近期活躍於購入相類地皮的晶苑集團。



每呎樓面地價7322元

第一太平戴維斯表示，成功促成上述界限街164–164A號住宅發展地盤交易，物業地盤面積約5054平方呎，擬建樓面面積約25,268平方呎，成交價約1.85億元，每呎樓面地價約7,322元。

第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申表示，是次地盤以1.85億元成交，反映具優質地段及清晰發展潛力的住宅地皮，仍能吸引買家把握機會。九龍塘傳統豪宅區的住宅發展地盤供應有限，項目兼具知名學府網絡、成熟社區配套及開揚景觀等優勢，有利打造切合家庭客需要的優質住宅項目。

曾志偉界限街物業獲財團收購 持貨19年勁賺2780萬

翻查資料，恒和集團於2021年9月份以1.853億元收購上述住宅地盤，當時涉及界限街164號地下、一樓、二樓及一部分天台，以及界限街164A號地下、一樓及二樓物業。

當時界限街164號地下舖位物業原業主為知名藝人曾志偉的女兒曾寶儀（TSANG， PO YEE），該地舖以3,200萬元被恒和收購，較2002年買入價420萬元，帳面獲利2,780萬元，期內升值6.6倍。

恒和曾表示重建豪宅項目

當時恆和集團曾回覆指，該宗收購符合集團整體發展策略，項目周邊為名校林立的低密度豪宅區，具發展潛力，可開發為豪華住宅項目。

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