新世界（0017）加快釋放土地儲備，據市場消息透露，其收購多年的土瓜灣北帝街項目已達至逾8成業權，正部署申請強拍，預計重建可提供約200伙。新世界過去一年有多達4個重建項目動工或展開強拍，合共涉及逾600伙。



上述最新個案為北帝街2至16號、馬坑涌道2A及2B號的3幢樓齡逾60年舊樓，新世界早於2012年起收購，其後在2020年、2021年進一步擴大收購，當時每個伙收購價介乎459萬至711萬元不等。

目前新世界已收購至逾80%業權，計劃在短期內向土地審裁處申請強拍以統一業權。該舊樓地盤佔地約1萬平方呎，以地積比率約8.44倍計算，可重建為總樓面約8.4萬平方呎的商住項目，估計可提供近200伙中小型住宅單位。

新世界近期加快農地補地價以及舊樓收購的重建步伐，例如連同上述北帝街項目，今年已有4個項目展開動工或申請強拍，合共涉及600伙，其餘項目包括尖沙咀漢口道43至49A號項目（涉100伙）、黃大仙崇華街2至44號項目（涉180伙）及西營盤第三街145-155號、水街8-10號項目（涉160伙）等。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈一間醫學皮膚護理中心，一名女顧客在完成療程後，驚覺她的一條價值1.8萬美金（即約14萬港元）的鑽石頸鏈不翼而飛。（黃偉民攝）

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