新盤戰報｜上源首季連沽16伙　朗濤再開兩伙示範單位

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-26 19:37

萬科香港旗下的屯門上源新錄一宗成交，單位為18號洋房，面積2,762平方呎，連1,439平方呎大花園及500平方呎天台，以5,556萬元成交，呎價約20,116元，成交價及呎價均為項目的Premium House新高。

項目今年暫錄得16宗成交，合共套現逾4.8億元。

朗濤累售522伙 套現逾60.63億

鷹君集團旗下白石角朗濤截至昨日（25日），累售522伙，佔全盤約72.2%，總成交金額約60.63億元。發展商今日公開2個示範單位，為第5座12樓C室及9A座12樓A室，面積分別為1,224及1,131平方呎，屬三房間隔。

項目目前錄分層戶成交價及呎價最高的單位為3座9樓A室，面積1,739平方呎，以4,286.7萬元成交，呎價約24,650元。此外，臨海特式戶3座15及16樓複式B室，面積2,679平方呎，早前以8,980萬元成交，呎價約33,520元，呎價創複式戶新高。

曦臺累售278伙 套現逾33億

此外，由宏安地產（1243）、旭輝控股集團（0884）合作發展的油塘曦臺，今日開放1伙高層海景兩房現樓示範單位，分別為1座36樓D室，面積547平方呎。項目由開售至今，累售278伙，套現逾33億元。

尚悅‧天城累沽6幢洋房 套現逾1.49億

恒地（0012）旗下元朗洋房項目尚悅‧天城，今日再錄成交，單位為5號洋房，面積1,789平方呎，連431平方呎天台、266平方呎花園及140平方呎前庭，以2,680萬元成交，呎價約14,870元。

項目在本月開售後，累沽6幢洋房，套現逾1.49億元。