美聯工商舖：65%受訪者或考慮今年入市　疫情及通關因素成關鍵

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-29 17:31

美聯工商舖就投資物業市場進行調查，發現多達約65%的受訪者表示今年或有意入市，另有近七成受訪者認為，中港疫情發展及恢復通關，是影響他們入市決定的重要因素。

據調查結果資料，表示今年「肯定會入市」的受訪者有約7.2%，表示「很可能入市」的則佔21.4%，至於「或會考慮入市」的受訪者有36.5%。餘下34.9%則表示今年內不太可能入市。美聯工商舖行政總裁黃漢成認為，上述數字反映整體入市意願仍未算特別強烈。

近35%受訪者表示今年不太可能入市

至於最影響投資者入市決定的因素，為中港疫情發展及何時通關，有多達69.9%受訪者認為此因素最為關鍵。其次，為本地政治環境因素及中美貿易戰走勢，分別有45.2%及30.9%的受訪者揀選。

左起美聯工商董事陳偉志、美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥、美聯工商舖行政總裁黃漢成及美聯旺舖董事盧展豪。

此外，有意入市的受訪者對於舖位物業最有興趣，多達38.9%受訪者表示，如果入市將揀選投資零售舖位；揀選工廈及商廈則分別有約30.7%及27.8%。另約38%的受訪者預計，今年入市買工商舖物業，預期租金回報率3厘至3.9厘。

受訪者對舖位物業最感興趣 佔近四成

美聯旺舖董事盧展豪指出，在「撤辣」及低基數效應，加上部分舖位的價格已累積一定跌幅，今年首季已吸引投資者趁低吸納。截至3月24日，今年首季商舖註冊宗數錄391宗，較去年整個首季大增132.7%，金額約64.27億元，升178.1%。

盧氏預計，今年全年商舖成交可達1,700至1,800宗，按年升約60%至70%，核心區及民生區的租售價分別預計升10%至15%及8%至10%。

美聯工商舖調查於3月中至3月中下旬，分別以電話訪問、電郵及網上問卷形式進行，合共收到1,315個回應，剔除部分資料/回答不全，或重覆的回應後，有效回應錄得748個，當中230名受訪者透過電話調查所得，另有518人透過電郵或網上問卷所得，該批有效回應中，90.8%受訪者為個人投資者