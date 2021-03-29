袁彌明2050萬沽跑馬地永富苑低層　持貨9年升值不足8%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-29 20:29

市場再錄名人賣樓個案。前港姐、曾任政黨主席的袁彌明，新近以2,050萬元沽出跑馬地永富苑一個低層單位，持貨9年升值不足8%。

據土地註冊處資料，上述單位為跑馬地山光道34號永富苑低層A室連一個車位，以2,050萬元易手。該單位原業主為袁彌明（Yuen Mi Ming Erica），袁氏於2012年5月以1,900萬元購入上址單位，是次易手帳面升值約150萬元或7.9%。

跑馬地永富苑位於山光道34號。（代理相片）

2012年購入價1900萬

不過袁氏購買上述單位時繳付71.25萬元作為稅款，若再扣除買賣兩次的代理佣金等，估計只有約40萬元的實際賺幅。是次易手單位實用面積1,169平方呎，是次成交呎價17,536元。據悉，該單位曾叫價2,450萬元。

袁彌明於2005年參選香港小姐選舉，隨後加入演藝圈，不過在2007年離開TVB轉戰商界，並於2009年創立彌明生活百貨。袁氏在2013年至2016年曾任政黨人民力量的主席。袁彌明現時為彌明生活百貨（8473）主席兼大股東袁彌明。

近月連錄泛民人士賣樓個案

事實上，近月不乏泛民人士賣樓、如律師兼九龍城區議員黃國桐於二月以1,535萬元售出太古城恒星閣46座頂層連天台單位。

而支聯會主席李卓人在一月中旬以約1,000萬元沽出美孚新邨1期百老滙街5號低層單位，同月民主黨副主席林卓廷則以約1,268萬元賣出沙田翠湖花園自用的三房單位。至於前立法會議員區諾軒則以710萬元售出將軍澳居屋裕明苑裕榮閣中層。

此外，近年在節目上諷刺警方的藝人王喜，在上月以約520萬元沽出何文田街文安大廈頂層單位連天台戶。而毛記葵涌（1716）創辦人之一、「腦細」林日曦的妻子蔡明麗，本月以1,000萬元售出屯門龍珠島龍珠花園D座頂層連天台單位。